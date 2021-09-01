«Авангард» напомнил всем, кто главный в КХЛ. Снова вынес ЦСКА и забрал Кубок Открытия
Омичи открыли новый сезон, также как закрывали прошлый.
ЦСКА
Авангард
Чуть больше четырех месяцев КХЛ жила без официальных матчей. 28 апреля 2021 года «Авангард» на домашнем льду в Балашихе впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, в шестом матче финала победив ЦСКА. Началось межсезонье. И вот, 1 сентября, как говорится, в том же месте, в тот же час — только теперь за Кубок Открытия сезона 2021/22. На стадионе все указывало на то, кто чемпион: в фойе красовался Кубок Гагарина, на кубе перед стартовой сиреной крутили кадры празднования на льду, хозяева вышли в черной форме с золотым отливом. Только за лето омская команда, которая проводит последний сезон в Подмосковье (через год возвращается в родной город на новую арену), очень изменилось: осталась только половина чемпионского состава.
Не узнать и ЦСКА, где на мостике стоял дебютант в роли главного тренера Сергей Федоров, а на льду больше нет ни Шалунова, ни Мамина, ни Юханссона. Зато вернулись после неудачной поездки в НХЛ Григоренко и Нестеров. На предсезонке финалисты прошлого Кубка Гагарина полностью не убедили, армейцы так вообще позже всех собрались и провели меньше всех товарищеских встреч. И пока решительно непонятно, сработает ли такая концепция Федорова. Начала его команда матч нового регулярного чемпионата с двух удалений подряд — в итоге гости на 1:47 остались втроем против пятерых и пропустили. Лучшее большинство прошлого сезона сработало как надо — снова Толчинский передал «привет» бывшему клубу, выдав шикарный голевой пас Цегларику. Новичок КХЛ забил первый гол сезона.
Больше в первом периоде, да и во втором тоже, голов немногочисленные зрители (на арену в Балашихе ограничение в 1000 человек, плюс проход только по кьаркоду/тесту на ковид) не увидели. Зато было много силовой борьбы — соперники так и отлетали друг от друга. У армейцев был хороший отрезок в середине периода, когда они на некоторое время заперли хозяев в их зоне, но до опасных бросков дело так и не дошло.
Второй период вышел еще более бедным на яркие моменты, чем первый. В равных составах команды толком ничего не могли сделать спереди и больше сосредоточились на борьбе. Ближе к голу был ЦСКА, однако Грубец показал, что находится в прекрасной форме. Несколько опасных бросков нанес Окулов, был момент у Блажиевского и Григоренко. У «Авангарда» выделялся Толчинский (ничего не удивительного, другого от MVP Кубка Гагарина и не ждали) и Якупов, который пропустил
Армейцев очень подводила дисциплина. В третьем периоде было три удаления, одно из которых омичи реализовали. Та же бригада большинства дала результат «Авангарда» — только теперь Цегларик сделал голевую передачу (подправил шайбу после броска Каски), а затем Найт подставил клюшку и отправил ее в ворота. Антон Курьянов пока успешно заменяет Константина Шафранова на тренерском мостике «ястребов» в роли специалиста по игре при численном преимуществе. Два гола в четырех попытках — шикарный результат. Тем более против ЦСКА, который всегда славился цементной обороной, но, видимо, после ухода Дмитрия Юшкевича все изменилось. На этом хозяева не остановились: Цегларик оформил дубль. Давненько никто так громко не заходил в КХЛ — сразу с 3 (2+1) очков.
Гости совсем расклеились и пропустили еще (дубль Найта). Впрочем, два последних гола «Авангарда» получились вратарскими — Рейдеборн явно поплыл.
Сложно вспомнить, когда в последний раз ЦСКА проигрывал со счетом 0:4. Дебют Сергея Федорова вышел просто кошмарным. Вряд ли на это рассчитывали боссы армейского клуба, увольняя Игоря Никитина. Однако по первой игре крест на перспективах команды делать не стоит. В конце концов Кубок Открытия — это не Кубок Гагарина и даже не Кубок Континента. Первый матч сезона не потряс воображение, не поразил сумасшедшим хоккеем. Но вряд ли вообще стоило ждать 1 сентября