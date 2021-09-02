«У клуба серьезные проблемы с финансированием». В России оценили шведского новичка «Барыса»

Столичный клуб объявил о контракте с новичком 1 сентября.

«Очередной новобранец “Барыса” — Якоб Берглунд. И это говорит о том, что у клуба действительно серьезные проблемы с финансированием, так как швед наверняка попросил совсем небольшие деньги, да и на серьезный контракт он рассчитывать не может. Честно говоря, казахстанцы бы с таким могли бы и на российский рынок взглянуть, вместо того чтобы приглашать средних хоккеистов из дальнего зарубежья.

Якоб прекрасно знает лигу, а мы прекрасно знаем Берглунда. В прошлом году он выступал за «Северсталь», но когда в клубе решили не продлевать с ним контракт, то никто и слова менеджерам не сказал. Был, ушел, забыли. В Череповец нападающий попал после обмена из «Трактора», когда там решили оставить пять легионеров. И в Челябинске он тоже особо не выделялся, более того, его приглашение в клуб было довольно спорным решением.

Единственный неплохой отрезок в российской карьере шведа был в Нижнекамске.

В сезоне-2019/20 Якоба пригласили в Ригу, но довольно быстро расторгли контракт, уже через восемь матчей, несмотря на четыре очка, которые он набрал. Появился вариант с клубом из Татарстана, и там все стало получаться. 40 матчей, 13 заброшенных шайб, команда даже попала в плей-офф, где через четыре матча закончила выступление. Но в клубе не стали продлевать контракт с хоккеистом.

Центральный нападающий закроет одну из многочисленных дыр в составе «Барыса», но нельзя сказать, что команда Юрия Михайлиса стала сильнее", — говорится в тексте.