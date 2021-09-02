Текущие события
Хоккей. КХЛ
2.09
Сочи
Амур
40
Хоккей. КХЛ
2.09
Спартак
Адмирал
41
Хоккей. КХЛ
2.09
Ак Барс
Йокерит
30
Хоккей. КХЛ
2.09
Локомотив
Динамо Р
32
Хоккей. КХЛ
2.09
Нефтехимик
Куньлунь
51
Хоккей. КХЛ
2.09
Северсталь
СКА
23
Хоккей. КХЛ
2.09
Торпедо НН
Витязь
36
Все события
Фоторепортажи
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
2 сентября, источник: Vesti.kz

«У клуба серьезные проблемы с финансированием». В России оценили шведского новичка «Барыса»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился своим мнением о переходе Якоба Берглунда в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: gorobzor.ru

Столичный клуб объявил о контракте с новичком 1 сентября.

«Очередной новобранец “Барыса” — Якоб Берглунд. И это говорит о том, что у клуба действительно серьезные проблемы с финансированием, так как швед наверняка попросил совсем небольшие деньги, да и на серьезный контракт он рассчитывать не может. Честно говоря, казахстанцы бы с таким могли бы и на российский рынок взглянуть, вместо того чтобы приглашать средних хоккеистов из дальнего зарубежья.

Якоб прекрасно знает лигу, а мы прекрасно знаем Берглунда. В прошлом году он выступал за «Северсталь», но когда в клубе решили не продлевать с ним контракт, то никто и слова менеджерам не сказал. Был, ушел, забыли. В Череповец нападающий попал после обмена из «Трактора», когда там решили оставить пять легионеров. И в Челябинске он тоже особо не выделялся, более того, его приглашение в клуб было довольно спорным решением.
Единственный неплохой отрезок в российской карьере шведа был в Нижнекамске.

В сезоне-2019/20 Якоба пригласили в Ригу, но довольно быстро расторгли контракт, уже через восемь матчей, несмотря на четыре очка, которые он набрал. Появился вариант с клубом из Татарстана, и там все стало получаться. 40 матчей, 13 заброшенных шайб, команда даже попала в плей-офф, где через четыре матча закончила выступление. Но в клубе не стали продлевать контракт с хоккеистом.

Центральный нападающий закроет одну из многочисленных дыр в составе «Барыса», но нельзя сказать, что команда Юрия Михайлиса стала сильнее", — говорится в тексте.

Напомним, «Барыс» стартует в новом сезоне КХЛ 3 сентября домашним матчем с «Салаватом Юлаевым». После этой игры подопечные Юрия Михайлиса еще трижды сыграют на своем льду — с магнитогорским «Металлургом» (5 сентября), «Амуром» (8 сентября) и «Спартаком» (11 сентября).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия в отборе на ЧМ-2022: теперь — без права на ошибку
Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд
«Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Полузащитник «Динамо» покинул расположение сборной России
Гол игрока «Краснодара» помог шведам одолеть Испанию в отборе ЧМ
Четыре фигуристки из России лидируют на этапе Гран-при в Кошице
«Спартак» с крупной победы начал новый сезон КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь