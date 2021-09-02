«Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ обыграл «Йокерит»

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (8-я минута), Джордан Уил (19) и Никита Дыняк (35).
Казанский клуб в шестой раз подряд победил «Йокерит» в матчах КХЛ.
В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф клуб из Казани дошел до полуфинала, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — омскому «Авангарду». «Йокерит» в «регулярке» стал пятым на Западе, в розыгрыше Кубка Гагарина команда из Финляндии в первом раунде со счетом 0−4 уступила ярославскому «Локомотиву».
В следующем мате «Ак Барс» 4 сентября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».