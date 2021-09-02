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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ обыграл «Йокерит»

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на своей арене обыграл хельсинкский «Йокерит» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 244 зрителей и завершилась со счетом 3:0.

Ак Барс
ЙокеритКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (8-я минута), Джордан Уил (19) и Никита Дыняк (35).

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Казанский клуб в шестой раз подряд победил «Йокерит» в матчах КХЛ.

В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф клуб из Казани дошел до полуфинала, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — омскому «Авангарду». «Йокерит» в «регулярке» стал пятым на Западе, в розыгрыше Кубка Гагарина команда из Финляндии в первом раунде со счетом 0−4 уступила ярославскому «Локомотиву».

В следующем мате «Ак Барс» 4 сентября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ак Барс
3:0
2:0, 1:0, 0:0
Йокерит
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