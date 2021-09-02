«Ак Барс» в первом матче сезона КХЛ обыграл «Йокерит»

В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф клуб из Казани дошел до полуфинала, где в семи матчах уступил будущему чемпиону — омскому «Авангарду». «Йокерит» в «регулярке» стал пятым на Западе, в розыгрыше Кубка Гагарина команда из Финляндии в первом раунде со счетом 0−4 уступила ярославскому «Локомотиву».