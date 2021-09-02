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22:00 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» с победы начал новый сезон КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл владивостокский «Адмирал» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Александр Хохлачев (21-я минута), Эмиль Петтерссон (31), Йори Лехтеря (50) и Тим Хеед (51). У гостей отличился Рихардс Букартс (57). На матче присутствовал главный тренер футбольного «Спартака» португалец Руй Витория.

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«Адмирал» летом вернулся в состав участников лиги, клуб пропустил год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

«Спартак» в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в плей-офф команда в первом раунде со счетом 0−4 в серии проиграла ЦСКА. После этого главный тренер команды Олег Знарок покинул клуб, а его место занял Борис Миронов.

В следующем матче московский клуб 4 сентября примет хабаровский «Амур», «Адмирал» в этот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:2;
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1;
  • «Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3;
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 3:6.
  • «Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 4:0.

Спартак
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Адмирал
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