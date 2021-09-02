«Спартак» с победы начал новый сезон КХЛ
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл владивостокский «Адмирал» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл владивостокский «Адмирал» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Александр Хохлачев (21-я минута), Эмиль Петтерссон (31), Йори Лехтеря (50) и Тим Хеед (51). У гостей отличился Рихардс Букартс (57). На матче присутствовал главный тренер футбольного «Спартака» португалец Руй Витория.
«Адмирал» летом вернулся в состав участников лиги, клуб пропустил год
«Спартак» в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в
В следующем матче московский клуб 4 сентября примет хабаровский «Амур», «Адмирал» в этот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».
Результаты других матчей игрового дня: