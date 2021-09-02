«Спартак» с победы начал новый сезон КХЛ

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Александр Хохлачев (21-я минута), Эмиль Петтерссон (31), Йори Лехтеря (50) и Тим Хеед (51). У гостей отличился Рихардс Букартс (57). На матче присутствовал главный тренер футбольного «Спартака» португалец Руй Витория.

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«Адмирал» летом вернулся в состав участников лиги, клуб пропустил год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

«Спартак» в прошлом сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, в плей-офф команда в первом раунде со счетом 0−4 в серии проиграла ЦСКА. После этого главный тренер команды Олег Знарок покинул клуб, а его место занял Борис Миронов.

В следующем матче московский клуб 4 сентября примет хабаровский «Амур», «Адмирал» в этот же день в гостях встретится с омским «Авангардом».

Результаты других матчей игрового дня: