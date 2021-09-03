Минское «Динамо» сыграет с московскими динамовцами на старте чемпионата КХЛ
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня возьмут старт в 14-м чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня возьмут старт в 14-м чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке нового сезона подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют в гостях у московского «Динамо» (начало в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).
Затем минские «зубры» проведут еще два выездных матча: 5 сентября в Череповце с «Северсталью», 7 сентября в Ярославле с «Локомотивом». Свой первый матч на льду «Минск-Арены» динамовцы сыграют 10 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
Нынешний сезон начался в первый день осени: обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» разгромил с сухим счетом 4:0 финалиста прошлого розыгрыша московский ЦСКА. Вчера состоялись еще семь встреч:
Регулярный чемпионат завершится в начале марта 2022 года, каждая команда проведет в нем по 56 матчей, после чего стартует