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11:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет с московскими динамовцами на старте чемпионата КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сегодня возьмут старт в 14-м чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

В первом поединке нового сезона подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют в гостях у московского «Динамо» (начало в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

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Затем минские «зубры» проведут еще два выездных матча: 5 сентября в Череповце с «Северсталью», 7 сентября в Ярославле с «Локомотивом». Свой первый матч на льду «Минск-Арены» динамовцы сыграют 10 сентября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

В прошлом сезоне минское «Динамо» в пятый раз пробилось в плей-офф, где уступило питерскому СКА.

Нынешний сезон начался в первый день осени: обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» разгромил с сухим счетом 4:0 финалиста прошлого розыгрыша московский ЦСКА. Вчера состоялись еще семь встреч:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:2,
  • «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:0,
  • «Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3,
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:1,
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 3:6,
  • «Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 4:0,
  • «Спартак» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1.
Хоккей

КХЛ 2021-2022
Неделя 1, 3.09.2021, 19:30

Динамо М-Динамо Мн-

Регулярный чемпионат завершится в начале марта 2022 года, каждая команда проведет в нем по 56 матчей, после чего стартует плей-офф Кубка Гагарина с участием 16 клубов (по 8 из Западной и Восточной конференций). Главный трофей КХЛ трижды выигрывал казанский «Ак Барс», по два раза им владели хоккеисты магнитогорского «Металлурга», московского «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга, по разу — ЦСКА, «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев».

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