«Барыс» стартовал с крупного поражения в новом сезоне КХЛ
«Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
У победителей
Юрий Михайлис выставил на игру новичка команды Никиту Бояркина. Вратарь сборной Казахстана временами выручал астанчан, однако и он оказался бессилен в некоторых моментах, в которых защитники ему не помогли.
Как итог, столичный клуб начинает с поражения новый сезон в «регулярке».
Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября, после чего также дома примет «Амур» (8 сентября) и «Спартак» (11 сентября).