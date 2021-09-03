Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Динамо Мн
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
26
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
15
Хоккей. КХЛ
4.09
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
4.09
Ак Барс
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
30Ничья «Локо» и «Зенита»
19:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» стартовал с крупного поражения в новом сезоне КХЛ

«Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Наверх

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу уфимского клуба.

У победителей хет-трик оформил Николай Кулемин (8-я минута, 37-я, 57-я), а также отличились Джефф Плэтт (39-я) и Сергей Шмелев (47-я). В составе проигравших одну шайбу отыграл Якоб Лилья (45-я).

Юрий Михайлис выставил на игру новичка команды Никиту Бояркина. Вратарь сборной Казахстана временами выручал астанчан, однако и он оказался бессилен в некоторых моментах, в которых защитники ему не помогли.

Как итог, столичный клуб начинает с поражения новый сезон в «регулярке».

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября, после чего также дома примет «Амур» (8 сентября) и «Спартак» (11 сентября).

Барыс
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Салават Юлаев
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Карпин рассказал о потерях сборной России перед матчем с Кипром
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года
Биатлониста Матвея Елисеева выгнали из группы Каминского
США обошли Россию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио
Гендиректор ЦСКА объяснил продажу футболистов в «Локомотив»
Финалист ЧМ по футболу в России объявил о завершении карьеры
Третьяк рассказал, как решение НХЛ повлияет на сборную России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь