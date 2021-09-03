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20:01 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в своем первом матче нового сезона КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 541 зрителя и завершилась со счетом 6:2.

Автомобилист
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (4-я минута), Андрей Чибисов (7), Филипп Майе (29), Денис Зернов (32, 42) и Линус Хульстрём (60). У проигравших отличились Валерий Ситников (35) и Брукс Мэйсек (39). На 35-й минуте форвард екатеринбургской команды Григорий Белоусов не сумел реализовать буллит.

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Для магнитогорской команды этот сезон является 30-м в высшем дивизионе отечественного хоккея. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии со счетом 2−4 уступил омскому «Авангарду». Екатеринбургский клуб прошлый регулярный чемпионат завершил на седьмой строчке, в розыгрыше Кубка Гагарина клуб в первом же раунде уступил «Авангарду» (1−4).

В следующем матче «Металлург» 5 сентября на выезде сыграет с «Барысом» из Нур-Султана, «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев».

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Барыс» со счетом 5:1, для форварда казахстанской команды Романа Старченко этот матч стал 700-м в КХЛ. Одну из шайб забросил Джефф Плэтт, она стала для него 200-й в лиге. Новосибирская «Сибирь» в гостях в овертайме обыграла челябинский «Трактор» со счетом 3:2.

Автомобилист
2:6
0:2, 2:2, 0:2
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