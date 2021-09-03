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3 сентября, источник: Vesti.kz

«Мы заслужили победу». Тренер «Салавата Юлаева» — о разгроме над «Барысом» на старте КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги стартового матча против «Барыса» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

"Всегда с нетерпением ждешь начала сезона, всегда очень усердно работаешь в течение этих восьми недель перед сезоном. Поэтому первый матч — всегда непросто проходит. Думаю, как раз по этой причине было так много эмоций на льду, так много желания у хоккеистов.

Считаю, что победу мы заслужили. Из ключевых моментов отмечу отличную игру Метсолы, также мы здорово и агрессивно действовали в меньшинстве — это было одним из слагаемых успеха. И наши новички хорошо смотрелись. Кулемин оформил хет-трик. Все четыре линии хорошо действовали", — приводит его слова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, что следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября.

Барыс
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Салават Юлаев
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