«Мы заслужили победу». Тренер «Салавата Юлаева» — о разгроме над «Барысом» на старте КХЛ

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

"Всегда с нетерпением ждешь начала сезона, всегда очень усердно работаешь в течение этих восьми недель перед сезоном. Поэтому первый матч — всегда непросто проходит. Думаю, как раз по этой причине было так много эмоций на льду, так много желания у хоккеистов.

Считаю, что победу мы заслужили. Из ключевых моментов отмечу отличную игру Метсолы, также мы здорово и агрессивно действовали в меньшинстве — это было одним из слагаемых успеха. И наши новички хорошо смотрелись. Кулемин оформил хет-трик. Все четыре линии хорошо действовали", — приводит его слова пресс-служба уфимского клуба.