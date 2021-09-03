Михайлис назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» и объяснил свой выбор в пользу Бояркина

Столичный клуб проиграл на своем льду со счетом 1:5.

— Два периода мы не проигрывали сопернику по движению и создали очень много голевых моментов, но реализация нас подвела. Конец второго периода, два гола в раздевалку были, скорее всего, переломными. Вышли на третий период и были готовы изменить счет, забили нужный гол.

Но удаления нас подвели. И где-то, наверное, мы плохо сыграли в обороне. Есть и положительные моменты в атаке. Мы создавали очень много моментов. Думаю, над реализацией поработаем и много будем забивать.

— Много удалений в игре. Это команда вкатывается в сезон или новые правила влияют?

— И вкатываемся, и новые правила. Но, скорее всего, этот игровой ритм у нас где-то был утерян. Будем делать выводы.

— Чем объясните, что играл Бояркин, а не Ортио?

— На Никиту была надежда. Хотелось его проверить сразу с сильным соперником. На чемпионате мира он здорово отыграл и был уверен в себе. Сегодня он вышел и выручал команду, но наша оборона ему не помогла.