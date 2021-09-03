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3 сентября, источник: Vesti.kz

Михайлис назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» и объяснил свой выбор в пользу Бояркина

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал первую игру с «Салаватом Юлаевым» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Столичный клуб проиграл на своем льду со счетом 1:5.

— Два периода мы не проигрывали сопернику по движению и создали очень много голевых моментов, но реализация нас подвела. Конец второго периода, два гола в раздевалку были, скорее всего, переломными. Вышли на третий период и были готовы изменить счет, забили нужный гол.

Но удаления нас подвели. И где-то, наверное, мы плохо сыграли в обороне. Есть и положительные моменты в атаке. Мы создавали очень много моментов. Думаю, над реализацией поработаем и много будем забивать.

— Много удалений в игре. Это команда вкатывается в сезон или новые правила влияют?

— И вкатываемся, и новые правила. Но, скорее всего, этот игровой ритм у нас где-то был утерян. Будем делать выводы.

— Чем объясните, что играл Бояркин, а не Ортио?

— На Никиту была надежда. Хотелось его проверить сразу с сильным соперником. На чемпионате мира он здорово отыграл и был уверен в себе. Сегодня он вышел и выручал команду, но наша оборона ему не помогла.

Следующий матч «Барыс» проведет на своем льду с магнитогорским «Металлургом» 5 сентября, после чего также дома примет «Амур» (8 сентября) и «Спартак» (11 сентября).

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