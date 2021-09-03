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22:32 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили московским одноклубникам в поединке чемпионата КХЛ

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали выступление в новом сезоне КХЛ. Гостевой матч против московских одноклубников завершился со счетом 1:4 (0:3, 1:1, 0:0), не в пользу «зубров», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хозяева льда вышли вперед уже на первой минуте матча. После броска от синей линии форвард москвичей Оскар Линдберг первым оказался на подборе и вторым темпом поразил ворота Патрика Рыбара. Однако на этом динамовцы из столицы России не остановились. Они очень быстро конвертировали свое преимущество еще в две шайбы. Сначала большинство первым же броском реализовал Вадим Шипачев, а затем Станислав Галиев завершил эффектную атаку на ворота «зубров».

Второй период начался с того, что на 22-й минуте динамовцам Москвы удалась голевая атака. Старания партнеров по команде завершил Вадим Шипачев, оформивший дубль. Однако вопреки ожиданиям скептиков, минчане не расклеились и пошли вперед. Ситуация на льду выровнялась. Правда, отличиться «зубрам» удалось лишь однажды.

Заброшенная шайба стала итогом их командной работы. У борта шайбу выиграл Кирилл Воронин, отдавший отличный пас на Илью Усова. Тот в свою очередь нашел Дениса Мосалева, который заставил капитулировать голкипера соперников.

Третья двадцатиминутка стартовала с атак минского клуба, игроки которого упустили несколько хороших возможностей для того, чтобы отквитать еще одну шайбу. Москвичи, сделав ставку на игру от обороны, не забывали о контратаках. В одной из них мог оформить хет-трик Вадим Шипачев. Был момент и у Дмитрия Рашевского. Но Патрик Рыбар в этих и других эпизодах был на высоте. Подопечные Крэйга Вудкрофта также могли поразить ворота хозяев льда, но до финальной сирены счет не изменился.

Следующий матч минчане проведут 5 сентября в Череповце, с местной «Северсталью». Завершит выездную серию команда из Беларуси 7 сентября в Ярославле. Отметим, что игра против «Локомотива», который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, пройдет в десятую годовщину авиакатастрофы в аэропорту Туношна, которая привела к гибели команды из города на Волге. В числе погибших были и три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов. Возрожденный «Локомотив» был вынужден провести один сезон в ВХЛ, после чего команда вернулась в КХЛ.

Динамо М
4:1
3:0, 1:1, 0:0
Динамо Мн
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