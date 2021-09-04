За пять лет существования «Куньлуня» в КХЛ дебютировало только шесть коренных китайцев

В первом сезоне «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге, в 2016 году, в составе команды было трое коренных китайцев: нападающие Тяньсян Ся, Жуди Ин, Ван Гуань. В январе 2019 года к клубу присоединился уроженец Харбина и голкипер Цзэхао Сунь, а спустя месяц — Сэм Ху. С нынешнего сезона за «Куньлунь» будет выступать Янь Жуйнань.