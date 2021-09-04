ЦСКА обыграл рижское «Динамо», забросив победную шайбу в меньшинстве

В первом периоде команды не отличились, а во втором забили и москвичи, и рижане. На 27-й минуте в большинстве Михаил Григоренко вывел армейцев после передачи Никиты Нестерова, на 30-й также при игре 5×4 Николай Елисеев сравнял счёт — ему ассистировали Оскар Цибульскис и Лаурис Дарзиньш, а на 30-й в равных составах Хантер Шинкарук с передачи Эмиля Пуарье забросил вторую шайбу рижан.