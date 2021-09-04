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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл рижское «Динамо», забросив победную шайбу в меньшинстве

Сегодня, 4 сентября, в Москве на «ЦСКА-Арене» местный ЦСКА принимал рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

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Источник: РИА "Новости"
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В первом периоде команды не отличились, а во втором забили и москвичи, и рижане. На 27-й минуте в большинстве Михаил Григоренко вывел армейцев после передачи Никиты Нестерова, на 30-й также при игре 5×4 Николай Елисеев сравнял счёт — ему ассистировали Оскар Цибульскис и Лаурис Дарзиньш, а на 30-й в равных составах Хантер Шинкарук с передачи Эмиля Пуарье забросил вторую шайбу рижан.

На 48-й минуте Антон Слепышев в большинстве сравнял счёт после ассистов Лукаса Валльмарка и Никиты Нестерова, а на 58-й Сергей Андронов в меньшинстве принёс москвичам победу. Ему ассистировал Александр Попов.

Напомним, что обе команды уже сыграли по матчу в сезоне-2021/2022 КХЛ. ЦСКА в Кубке Открытия крупно уступил «Авангарду» (0:4), «Динамо» проиграло ярославскому «Локомотиву» (2:3).

ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Динамо Р
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