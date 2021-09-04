«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 2 222 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Иван Дроздов (24-я минута), Эмиль Петтерссон (35) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличился Давид Томашек (41).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6b9179dc0a3e941657eb632b6dcd3e4b_hd/q785493/1520f03a8721adacac9106ac3b250f61/4786447668?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер хабаровчан Владимир Воробьев пропустил матч в связи с семейными обстоятельствами, игрой команды руководил помощник Воробьева Игорь Петров.

«Спартак» одержал вторую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первом матче был обыгран дома владивостокский «Адмирал» (4:1).

«Амур» в первом матче уступил в гостях «Сочи» со счетом 0:4.