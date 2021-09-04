«Спартак» обыграл «Амур» в матче Континентальной хоккейной лиги
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 победил хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 2 222 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Иван Дроздов (24-я минута), Эмиль Петтерссон (35) и Андрей Локтионов (60). У гостей отличился Давид Томашек (41).
Главный тренер хабаровчан Владимир Воробьев пропустил матч в связи с семейными обстоятельствами, игрой команды руководил помощник Воробьева Игорь Петров.
«Спартак» одержал вторую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, в первом матче был обыгран дома владивостокский «Адмирал» (4:1).
«Амур» в первом матче уступил в гостях «Сочи» со счетом 0:4.
В следующем матче «Спартак» 6 сентября примет подольский «Витязь». «Амур» в этот же день на выезде сыграет с действующим победителем Кубка Гагарина омским «Авангардом».