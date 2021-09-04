«Куньлунь» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» уступили китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Куньлунь
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» уступили китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч закончился со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0) в пользу «Куньлуня». По ходу встречи, прошедшей в Казани, хозяева вели благодаря голам Пера Линдхольма (4-я минута), Николая Коваленко (11) и Кирилла Панюкова (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).
В следующем матче «Ак Барс» 5 сентября примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» днем позже также дома сыграет с рижским «Динамо».