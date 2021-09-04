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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» уступили китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Куньлунь
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Матч закончился со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0) в пользу «Куньлуня». По ходу встречи, прошедшей в Казани, хозяева вели благодаря голам Пера Линдхольма (4-я минута), Николая Коваленко (11) и Кирилла Панюкова (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).

В следующем матче «Ак Барс» 5 сентября примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» днем позже также дома сыграет с рижским «Динамо».

Ак Барс
3:4
3:0, 0:2, 0:2
Куньлунь
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