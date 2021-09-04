«Куньлунь» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Матч закончился со счетом 4:3 (0:3, 2:0, 2:0) в пользу «Куньлуня». По ходу встречи, прошедшей в Казани, хозяева вели благодаря голам Пера Линдхольма (4-я минута), Николая Коваленко (11) и Кирилла Панюкова (18). Победу гостям принесли шайбы Брэндона Ипа (22), Спенсера Фу (32), Алекса Рича (42) и Лукаса Локхарта (51).