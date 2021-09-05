«Металлург» одержал вторую победу в сезоне, в гостях обыграв «Барыс»
Магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над казахстанским «Барысом» со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Магнитогорский «Металлург» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над казахстанским «Барысом» со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
Встреча проходила в
Счёт в матче на 42-й минуте открыл нападающий «Барыса» Якоб Лилья. Авторами голевой передачи стали Никита Михайлис и Кёртис Валк. На 46-й минуте сравнял счёт в ситуации «пять на четыре» форвард «Магнитки» Максим Карпов. Ассистентами выступили Линус Хультстрём и Никита Коростелёв.
Победную шайбу на предпоследней минуте основного времени забросил нападающий Антон Чибисов, ему ассистировал Михаил Паншин.
«Металлург» одержал вторую победу в сезоне, в первой игре обыграв «Автомобилист» (6:2). Для «Барыса» это второе поражение, в стартовой встрече они уступили «Салавату Юлаеву» (1:5).
В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится во вторник, 7 сентября, начало — в 17:00 мск. «Барыс» в среду, 8 сентября, встретится дома с «Амуром». Стартовый свисток — в 16:30 мск.