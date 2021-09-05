«Металлург» одержал вторую победу в сезоне, в гостях обыграв «Барыс»

Встреча проходила в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

Счёт в матче на 42-й минуте открыл нападающий «Барыса» Якоб Лилья. Авторами голевой передачи стали Никита Михайлис и Кёртис Валк. На 46-й минуте сравнял счёт в ситуации «пять на четыре» форвард «Магнитки» Максим Карпов. Ассистентами выступили Линус Хультстрём и Никита Коростелёв.

Победную шайбу на предпоследней минуте основного времени забросил нападающий Антон Чибисов, ему ассистировал Михаил Паншин.

«Металлург» одержал вторую победу в сезоне, в первой игре обыграв «Автомобилист» (6:2). Для «Барыса» это второе поражение, в стартовой встрече они уступили «Салавату Юлаеву» (1:5).