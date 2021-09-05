Две шайбы Шипачева помогли московскому «Динамо» победить «Сибирь» в матче КХЛ

В составе победителей дублем отличился Вадим Шипачев (12-я и 14-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Рашевский (40) и Николай Чебыкин (59). Шипачев оформил второй дубль в чемпионате подряд, выйдя на первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач).

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Москвичи одержали вторую победу подряд на старте сезона, в первом матче они обыграли дома динамовцев из Минска (4:1).

В следующем матче «Динамо» 8 сентября примет действующего обладателя Кубка Гагарина омский «Авангард», «Сибирь» на день раньше сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода на выезде.