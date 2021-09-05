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5 сентября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: «Локомотиву» вдвойне важно победить в 10-летие трагедии, «Динамо» будет нелегко

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Северсталью» (4:1), сообщил о поиске капитана клуба, а также поделился мнением о предстоящей игре с «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

«Перед началом матча мы говорили, что нам необходимо хорошо начать игру. К счастью, это получилось сделать. Мы вынесли данный урок из матча с московским “Динамо”. В общем и целом, думаю, можно назвать сегодняшнюю игру удачной для нас. Также нужно отметить, что мы всё-таки нашими удалениями дали сопернику вернуться в игру. Но то, что парни смогли выстоять, — большой плюс. Не могу не отметить нашу оборону: в своей зоне ребята сыграли очень здорово. Конечно, мы могли бы забить и больше, но скажу, что в принципе я доволен сегодняшним результатом.

Какова причина смены капитана и ассистентов? В “Динамо” новая команда, и мы провели только второй матч все вместе. Когда у тебя в команде столько новых имён, очень тяжело сказать, кто станет лидером коллектива. На протяжении первого месяца чемпионата мы будем экспериментировать и искать того, кто может носить капитанскую нашивку. Думаю, что по истечении сентября вы увидите нашего капитана.

Следующий матч «Динамо» проведёт с «Локомотивом». Будет ли он самым сложным в карьере? Я знаю, что «Локомотив» — это хорошая команда, даже поэтому нам будет нелегко. Безусловно, трагедия ярославцев потрясла весь мир. Для «Локомотива» будет вдвойне важно победить в десятилетие катастрофы. Я думаю, что наша команда просто должна быть готова к сложному матчу. Мною уже много раз было сказано, что в КХЛ не бывает простых встреч. Для нас сейчас очень важно хорошо отдохнуть и быть готовыми к следующей игре", — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.

Северсталь
1:4
1:2, 0:1, 0:1
Динамо Мн
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