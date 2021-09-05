Вудкрофт: «Локомотиву» вдвойне важно победить в 10-летие трагедии, «Динамо» будет нелегко

«Перед началом матча мы говорили, что нам необходимо хорошо начать игру. К счастью, это получилось сделать. Мы вынесли данный урок из матча с московским “Динамо”. В общем и целом, думаю, можно назвать сегодняшнюю игру удачной для нас. Также нужно отметить, что мы всё-таки нашими удалениями дали сопернику вернуться в игру. Но то, что парни смогли выстоять, — большой плюс. Не могу не отметить нашу оборону: в своей зоне ребята сыграли очень здорово. Конечно, мы могли бы забить и больше, но скажу, что в принципе я доволен сегодняшним результатом.



Какова причина смены капитана и ассистентов? В “Динамо” новая команда, и мы провели только второй матч все вместе. Когда у тебя в команде столько новых имён, очень тяжело сказать, кто станет лидером коллектива. На протяжении первого месяца чемпионата мы будем экспериментировать и искать того, кто может носить капитанскую нашивку. Думаю, что по истечении сентября вы увидите нашего капитана.