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13:58 (мск), источник: Московский комсомолец

КХЛ определила лучших игроков первой недели чемпионата

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата в новом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Динамо» Москва) одержавший две победы в двух матчах. По воротам голкипера был нанесен 41 бросок, из которых он отразил 97,56%. В матче против новосибирской «Сибири» (4:0) Бочаров оформил первый «сухарь» в новом сезоне.

Лучшим защитником признан Янис Якс («Сочи»), набравший в двух победных матчах три очка по системе гол+пас (1+2). Отметим, в игре против подмосковного «Витязя» латвиец забросил победную шайбу в овертайме (6:5).

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Лучшим нападающим признан Вадим Шипачев («Динамо» Москва) одержавший две победы в двух матчах и забросив в сумме четыре шайбы. Капитан динамовцев сделал по дублю в играх с «Сибирью» и минским «Динамо».

Лучшим новичком недели признан Марат Хуснутдинов (СКА) одержавший с командой две победы в двух матчах, отметившись тремя (1+2) очками. Отметим, дебютную шайбу в лиге 19-летний хоккеист забросил в ворота ярославского «Локомотива» (4:3 — буллиты).

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