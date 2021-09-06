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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер «Барыса» проваливает старт сезона в КХЛ

Капитан «Барыса» Даррен Диц расстроил болельщиков своей игрой в стартовых матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а некоторые фанаты припомнили защитнику его большой контракт с казахстанским клубом. Об старте лидера столичной команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

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28-летний Диц начинает пятый сезон в КХЛ, каждый турнир отыгрывая как один из самых выносливых игроков чемпионата. В двух стартовых матчах защитник провел 25 минут и 12 секунд (в среднем), пробившись в топ-3 самых играющих хоккеистов. Лидируют Лоуренс Пилут из «Трактора» (27 минут и две секунды) и Оскар Фантенберг из СКА (26 минут и 36 секунд).

Нагрузка сказывается на концентрации Дица, которую лидер «Барыса» может потерять в решающие моменты встречи, а затем лезет спасать ситуацию. Такое случалось с ним не раз. Некоторые его рискованные действия страховали партнеры, но даже квалифицированные «домоседы» не могут прикрыть все промахи лидера. Просел и показатель полезности Дица: если он обычно на грани нуля, то в прошлом регулярном чемпионате был «-16».

А если учесть, что обновленный «Барыс» играет в семь защитников с тремя заметными лидерами, то нагрузка будет накапливаться. Близкими к 25 минутам расположились два новобранца: Эрик Мартинссон отыграл 23 минуты и 39 секунд, а Олле Альсинг — 21 минуту и 19 секунд. На четвертом — Егор Шалапов с 18 минутами и пятью секундами. Вернувшемуся в команду Роману Савченко отводят «всего» 12 минут и 15 секунд.

В аутсайдерах — пара казахстанцев. Самат Данияр на пару минут опережает Валерия Орехова (десять минут и 26 секунд против восьми минут и 23 секунд). Ожидаем, что к ротации присоединится еще один перспективный защитник — Адиль Бекетаев. Спасителем может стать еще один новобранец: клуб подписал канадского хоккеиста Джо Морроу.

Результативностью «резервисты» не впечатляют, но у них задача иная. Диц обязан брать на себя инициативу, а у оставшихся игроков обороны вспомогательная роль. Капитан будет ошибаться и привозить голы, ведь он самый бросающий хоккеист лиги и должен быть агрессивным в атаке. А «Барыс» не может позволить себе ошибиться в трансферной политике, ведь он ограничен в финансовых возможностях. Сейчас ситуация провальная, ведь побед нет. А во всем виноват только Даррен Диц. Он действует не безошибочно.

Напомним, столичный клуб стартовал в сезоне КХЛ с двух домашних поражений, проиграв сначала «Салавату Юлаеву» (1:5), а затем — «Металлургу» (1:2). Фанаты виноватым сделали Даррена Дица.

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