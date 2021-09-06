«Рыдали и мужчины, и женщины. Искреннее горе, которое не сыграешь». Первый президент КХЛ вспоминает «Локомотив»

7 сентября 2011 года под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея. Самолет Як-42 авиакомпании «Як Сервис» совершал международный чартерный рейс по маршруту Ярославль — Минск, а на его борту находилась хоккейная команда «Локомотив». Летели 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате аварии погибли 44 человека, и только один — бортинженер Александр Сизов — выжил.

Спустя 10 лет после жуткой трагедии корреспондент Sport24 встретилась с родителями, друзьями и близкими погибших спортсменов, чтобы отдать дань памяти команде, ушедшей навсегда. Фильм: «Локомотив». 10 лет без команды вышел на нашем YouTube-канале. На сайте Sport24 мы будем публиковать полные версии интервью героев фильма.

Наш первый герой — Александр Медведев, который сегодня является генеральным директором ФК «Зенит», а в 2011 году он был президентом КХЛ.

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— Прошло 10 лет с момента трагедии, а все равно у меня к горлу подступает ком, а внутри становится не по себе, когда вспоминаешь 7 сентября 2011 года. Какие у вас ощущения?

— Время, конечно, летит быстро. Прошло 10 лет, но боль от этой трагедии никуда не делась. Острота этой боли никуда не уходит. Ужасное чувство потери, и, как вы сказали, к горлу подступает ком.

— Вы хорошо помните тот день?

— Помню, хоть и не поминутно. Первые известия о том, что что-то случилось с самолетом, потом надежда, что все живы… Затем сообщение, что выживших вообще нет, а потом пришла новость, что два пассажира все-таки выжили. Инженер Сизов смог выкарабкаться, а Саша Галимов, к сожалению, на пятый день умер в больнице. В тот момент в Уфе проходил матч-открытие, и я посчитал своим долгом выйти к болельщикам и объявить о том, что произошло. Я помню не только тот день, но и последующие, когда нужно было думать, как быть дальше с «Локомотивом».

— Ваша речь на арене в Уфе до сих пор производит неизгладимое впечатление. Как вы подбирали слова?

— Никто, естественно, эту речь мне не писал. Слова шли от сердца. Было трогательно, что все зрители — а на стадионе был тогда аншлаг — с пониманием отнеслись к тому, что матча в этот день не будет. Навсегда запомню, как все откликнулись на предложение почтить память погибших минутой молчания. Получается, что часто только большие беды объединяют нас. Тогда в Уфе люди действительно объединились.

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— Коллеги, присутствующие тогда на матче в Уфе, рассказывали, что «арена в тот час захлебнулась в слезах». Это не преувеличение?

— Нет. Рыдали и мужчины, и женщины. И молодые, и пожилые. Это было искреннее выражение горя, которое не сыграешь.

— Чья была идея организации 8 сентября «Вечера-реквием» в Минске? Быстро ли удалось все организовать?

— Не нужно было никого уговаривать работать, не надо было ничего согласовывать. Люди искреннее хотели почтить память погибших. Я хорошо запомнил не только тот «Вечер-реквием», но и ветеранский матч в Ярославле (состоялся 9 ноября 2011 года. — Sport24), когда на лед вышли великие игроки прошлого и настоящего. Помню, как была полная тишина на арене, и только были слышны звуки ударов клюшек по шайбе, при том что стадион был полон — не было ни одного свободного места. Но потом, чтобы подтвердить продолжение жизни (для меня это так выглядело), люди стали аплодировать удачным моментам и голам. Матч закончился овациями. И не в честь победителя матча, а в память о том «Локомотиве».

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— На протяжении восьми лет в КХЛ не играли в хоккей 7 сентября. Как вы относитесь к тому, что в 2018 году вернули в расписание матчи в этот день, а в этом году «Локомотив» проведет домашний матч с минским «Динамо»?

— Насколько я знаю, «Локомотив» сам обратился в лигу с предложением поставить матч на 7 сентября. Думаю, за этим стоит идея показать, что мы помним и продолжаем дело той команды, в которой были великие игроки и тренеры, звезды мирового хоккея. Такие, как Павол Демитра, звезда НХЛ, который захотел играть в Ярославле. Все парни были удивительного таланта. Я говорю это не потому что их больше нет, а потому что они такими были на самом деле. Молодые таланты, зрелые и опытные хоккеисты. А еще удивительные по характеру. Скромный парень и потрясающий хоккеист Ткаченко занимался благотворительностью, никому об этом не рассказывая. И даже последний перевод он сделал с борта того самолета. Кого ни спросишь, кто играл с теми ребятами, все рассказывают много интересного о том, какие были там характеры.

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— Летом 2011 года «Локомотив» называли одним из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Вы тогда придерживались того же мнения?

— Да, они здорово укомплектовали свой состав. Выделю одного из вратарей с очень сложной судьбой — шведа Стефана Лива. Он огромным трудом достиг успеха в хоккее и в межсезонье перешел в ярославский клуб. Из «Атланта» пришел Ян Марек. И так можно перечислять долго. Эти хоккеисты в сочетании с главным тренером Брэдом Маккриммоном — который был современным, интересным, обожающим свою работу человеком, он жил хоккеем — все они создавали отличную команду. «Локомотив» наверняка был бы в числе претендентов на Кубок Гагарина в том сезоне.

— Юрий Яковлев никогда в прессе не говорил, как пережил трагедию, ведь это была команда, которую он собирал. Вы в тот период были с ним в постоянном контакте. В каком состоянии он был?

— Юрий Яковлев — один из долгожителей нашего хоккея. Я с ним познакомился, когда пришел в СКА. Мы часто с ним спорили, но наличие разнообразия мнений всегда залог развития. Он всегда очень страстно отстаивал свою точку зрения, но в те дни ходил чернее черного. Юрий Яковлев потерял свою семью, мы все ее потеряли, потому что «Локомотив» был частью семьи КХЛ. Насколько я знаю, он планировал лететь с командой в тот день, но по каким-то делам не сел в тот самолет. Ему было очень тяжело пережить эту трагедию. Честно говоря, даже беспокойство охватывало, сможет ли он справиться с этим горем. Но потом он нашел в себе силы. Тогда было два мнения на тему того, что правильнее: сразу собрать команду, или пропустить тот сезон в КХЛ и собирать ее на будущий сезон. Оглядываясь назад, думаю, что было принято правильное решение — провести тот год без «Локомотива» в КХЛ. Ветеранский матч в Ярославле, сыгранный через несколько месяцев после трагедии, показал, как было непросто болельщикам вернуться на хоккей, на этот спортивный праздник.