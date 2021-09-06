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22:00 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 6 сентября. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 350 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Сергей Плотников (2-я минута), Михаил Григоренко (4), Константин Окулов (5) и Клас Дальбек (34). У хозяев шайбу забросил Игорь Руденков (26).

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Подопечные Сергея Федорова одержали вторую победу подряд и располагаются на третьем месте в Западной конференции, набрав четыре очка в трех матчах. «Сочи» с такими же показателями идет строчкой ниже.

В следующем матче ЦСКА 8 сентября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом». «Сочи» на следующий день на выезде встретится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» в гостях уступил омскому «Авангарду» (2:3, ОТ), хельсинкский «Йокерит» дома победил челябинский «Трактор» (5:4, ОТ).

Сочи
1:4
0:3, 1:1, 0:0
ЦСКА
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