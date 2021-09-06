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6 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 победил в овертайме подольский «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 1 766 зрителей.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (5-я минута), Александр Хохлачев (11) и Эмиль Петтерссон (64). У гостей отличились Нико Оямяки (19) и Александр Яремчук (44).

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Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский «Адмирал» (4:1) и хабаровский «Амур» (3:1).

«Витязь» потерпел второе поражение кряду, ранее подмосковная команда уступила «Сочи» (5:6, ОТ) и победила «Торпедо» из Нижнего Новгорода (6:3).

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. «Витязь» идет шестым с четырьмя очками в активе.

В следующем матче «Спартак» 9 сентября сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Витязь» на следующий день примет казанский «Ак Барс».

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