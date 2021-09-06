«Спартак» впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 26.09.2021, 19:30 (МСК UTC+3)Арена "Мегаспорт", 1766 зрителей
|Борис Миронов
|Юрий Бабенко
|Алексей Красиков
|Илья Ежов
|04:12
|Андрей Локтионов(Дмитрий Кугрышев, Дмитрий Вишневский)
|08:09
|Михаил Смолин
|10:00
|Александр Хохлачев(Андрей Локтионов, Дмитрий Вишневский)
|13:18
|Андрей Локтионов
|18:08
|Олег Евенко
|18:28
|Нико Оямяки(Микс Индрашис, Миро Аалтонен)
|18:48
|Кирилл Лямин
|32:06
|Егор Воронков
|33:22
|Кирилл Лямин
|42:42
|Александр Авцин
|43:59
|Александр Яремчук(Даниэль Одетт, Михаил Смолин)
|47:58
|Командный штраф
|53:17
|Валттери Кемиляйнен
|57:50
|Виталий Попов
|62:47
|Андрей Локтионов
|62:47
|Федор Малыхин
|63:23
|Александр Яремчук
|63:35
|Эмиль Петтерссон(Тим Хед, Йори Лехтеря)
|10
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)