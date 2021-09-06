«Спартак» впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (5-я минута), Александр Хохлачев (11) и Эмиль Петтерссон (64). У гостей отличились Нико Оямяки (19) и Александр Яремчук (44).

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский «Адмирал» (4:1) и хабаровский «Амур» (3:1).

«Витязь» потерпел второе поражение кряду, ранее подмосковная команда уступила «Сочи» (5:6, ОТ) и победила «Торпедо» из Нижнего Новгорода (6:3).

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. «Витязь» идет шестым с четырьмя очками в активе.