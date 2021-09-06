Овечкину и не снилось! Русскую суперзвезду уделал 16-летний талант СКА — Мичков набрал 3 очка в матче КХЛ
В дебютном сезоне за «Динамо» у Ови было всего 4.
СКАКХЛ: таблица и календарь
В дебютном сезоне за «Динамо» у Ови было всего 4.
Матвею Мичкову — 16 лет. Внутри хоккейной тусовки он уже звезда. Нет сомнений, что скоро о хоккейном вундеркинде узнают и далеко за ее пределами.
День 6 сентября 2021 года стал особенным для Мичкова. Сегодня он отметился первым забитым голом на взрослом уровне — за СКА, в игре регулярного чемпионата КХЛ. Случилось это в домашнем для питерцев матче против «Адмирала».
К середине третьего периода команда Валерия Брагина вела со счетом 6:2,
А через 7 с половиной минут Мичков почти все сделал сам, классно зарядив с кистей из левого круга вбрасывания.
Этого 16-летнему хоккеисту было мало — закончил он свое небольшое шоу результативной передачей на того же Марченко.
Для Мичкова это была третья игра в КХЛ. В двух первых он очков не набрал, зато сразу заявил, что ничего и никого не боится:
«Трясучки не было, потому что я уже играл на предсезонном турнире. Можно сказать, дебютировал чуть раньше. Уже выходил, играл — чего бояться? Нормально все. принципе, с первой же смены старался влиться, вкатиться. Со второй смены, наверное, удалось это сделать — привык и к скоростям, и к сильным передачам, и к взрослому хоккею».
«Я был заинтригован. Пацану 16 лет. А у него бросок — гол. На тренировках из 10 девять — попадал туда, куда он хочет. Страшно целеустремленный. Поиграли с ним. Понравился. Парень полностью отдавался игре. Бесстрашно лез в любую борьбу, несмотря на свои юные годы. Никаких авторитетов для него не существовало. Шел напролом. И готов был ложиться костьми. И мне сразу было видно, что у него большое будущее. Я не готов был сказать тогда, что он станет великим. Много же примеров, когда в 16 лет отдельные ребята рвут всех и каждого. Тот же Кирилл Кабанов. Но здесь
За 24 матча своего дебютного сезона Овечкина набрал 4 очка. У Мичкова после 3 игр — 3 балла. Неужели на наших глазах растет суперзвезда мирового масштаба?!
Артем Гаев