Самый черный день нашего спорта. 10 лет трагедии ярославского «Локомотива»

У российского спорта есть черные дни. Дни обидных, несправедливых, разгромных, а иногда и унизительных поражений. Но все они — лишь разные оттенки серого по сравнению с 7 сентября 2011 года.

Снято и написано про ту трагедию очень много, и в течение последующих лет будет еще больше. Потому что человеческий разум, естество нашего сознания отказывается воспринимать один-единственный, но ужасный факт: как столько молодых, здоровых и сильных людей ушли разом. Без войны, без стихийного бедствия, без вины. Почему? За что?! Их любили не только родные и близкие, их знали многие тысячи людей, ими восхищались. От них ждали чемпионства — именно в том сезоне.

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В тот день погибло 45 человек: 37 представителей «Локомотива» и 8 членов экипажа. Граждане семи государств. Все, кто работает в хоккейной отрасли, обязательно потеряли друга, знакомого, бывшего партнера по команде или коллегу. Некоторые молодые игроки могли бы уже скоро стать звездами сборной России.

На «почему?» и «за что?» по-прежнему не существует ответов. Многочисленные комиссии вроде бы пришли к единому выводу о причинах катастрофы, но вопросы все равно остаются. Может быть, когда-то со временем мы узнаем об этом черном дне чуть больше. Может быть, узнаем уже не мы.

Когда случаются такие трагедии, появляется множество поводов подумать о близких, об отношении к тем, кто живет с нами в одном мире. И, конечно, о себе, своем предназначении в нем, добрых делах, которые сделал или еще только собирался.

Вот и сегодня есть повод вспомнить тех сильных и красивых людей, которые радовали и восхищали нас. Отвлечься от безумной суеты 21-го года XXI века. И задуматься о вечном. Хотя бы на минуту.

Вечная память.