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13:13 (мск), источник: Прессбол

Михаил Грабовский: жаль, что сейчас нет таких лидеров, как Руслан Салей

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский — о трагедии 7 сентября 2011 года, унесшей жизни игроков и тренеров ярославского «Локомотива».

Локомотив
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Источник: AFP 2021

«Тот ярославский “Локомотив” мы помним всегда. В августе вместе с минским “Динамо” выиграли Кубок Салея, еще раз отдали должное нашему прославленному хоккеисту. Джерси с его фамилией всегда в раздевалке сборной Беларуси. Когда минское “Динамо” приезжает в Ярославль, то всегда возлагаем цветы к мемориалу.

Жаль, что сейчас нет таких лидеров, как Руслан Салей. Порой смотришь на молодых хоккеистов, вспоминаешь Расти, хочешь, чтобы они играли в такой же агрессивный и силовой хоккей, могли классно бросить. У многих ребят есть задатки, чтобы выйти на такой уровень. Наша задача рассказать, как играл Руслан, за счет чего он добился такого результата. У него была невероятная работоспособность и трудолюбие. В НХЛ он провел 917 матчей, дошел до финала Кубка Стэнли. При нем было все, в том числе самое главное — характер хоккейного бойца. В Америке он мне помогал, когда я только оказался в “Монреале”, говорил, чтобы я не переживал, работал и пробивался в НХЛ, подсказывал, исходя из своего опыта», — цитирует официальный сайт минского «Динамо».

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