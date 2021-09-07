Михаил Грабовский: жаль, что сейчас нет таких лидеров, как Руслан Салей

«Тот ярославский “Локомотив” мы помним всегда. В августе вместе с минским “Динамо” выиграли Кубок Салея, еще раз отдали должное нашему прославленному хоккеисту. Джерси с его фамилией всегда в раздевалке сборной Беларуси. Когда минское “Динамо” приезжает в Ярославль, то всегда возлагаем цветы к мемориалу.



Жаль, что сейчас нет таких лидеров, как Руслан Салей. Порой смотришь на молодых хоккеистов, вспоминаешь Расти, хочешь, чтобы они играли в такой же агрессивный и силовой хоккей, могли классно бросить. У многих ребят есть задатки, чтобы выйти на такой уровень. Наша задача рассказать, как играл Руслан, за счет чего он добился такого результата. У него была невероятная работоспособность и трудолюбие. В НХЛ он провел 917 матчей, дошел до финала Кубка Стэнли. При нем было все, в том числе самое главное — характер хоккейного бойца. В Америке он мне помогал, когда я только оказался в “Монреале”, говорил, чтобы я не переживал, работал и пробивался в НХЛ, подсказывал, исходя из своего опыта», — цитирует официальный сайт минского «Динамо».