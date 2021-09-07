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15:16 (мск), источник: РБК

Кого потерял мир хоккея. 10 лет крушению самолета с «Локомотивом»

Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года, при вылете из аэропорта «Туношна» в Ярославской области на матч чемпионата КХЛ в Минск, разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». РБК — о тех, чьи жизни унесла трагедия.

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Источник: РИА "Новости"

Весной и летом 2011 года руководство «Локомотива» провело качественную работу по усилению состава. И без того мощный подбор игроков, основу которого составляли воспитанники ярославского хоккея и звездные легионеры, укрепили шведский вратарь Стефан Лив, опытные защитники из Белоруссии и Латвии Руслан Салей и Карлис Скрастиньш, чешский нападающий Ян Марек и другие. Тот «Локомотив» считался едва ли не самым сильным в истории и назывался одним из основных претендентов на чемпионство. В предыдущем сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата России.

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Тренеры

Брэд Маккриммон, главный тренер, 52 года

Выступал в НХЛ на позиции защитника почти 20 лет. После завершения карьеры стал тренером. Работал ассистентом в «Айлендерс», «Калгари», «Атланте» и «Детройте». Возглавил «Локомотив» в конце мая 2011 года.

Александр Карповцев, помощник, 41 год

Один из самых известных российских защитников, золотой (1993) и бронзовый (2005) призер чемпионатов мира. Много лет играл в НХЛ, завершал карьеру в России. Также на родине начал работать тренером.

Игорь Королев, помощник, 41 год

Играл вместе с Карповцевым за «Динамо», «Торонто», «Чикаго» и «Локомотиве» на позиции центрального нападающего. Пересекался с Маккриммоном в «Финиксе». Завершил карьеру в 2010 году в Ярославле. За день до авиакатастрофы справил 41-й день рождения.

Вратари

Стефан Лив, 30 лет

Участник шести чемпионатов мира в составе сборной Швеции, на которых выиграл четыре медали (золото, серебро, две бронзы). В 2006 году стал победителем Олимпиады, сыграв в Турине один матч. Перешел в «Локомотив» в 2011 году.

Александр Вьюхин, 38 лет

Один из самых надежных вратарей российского чемпионата в 1990-е и 2000-е годы. Перешел в «Локомотив» на закате карьеры — по ходу сезона, который предшествовал трагедии.

Защитники

Виталий Аникеенко, 24 года

Мощный защитник, который хорошо выполнял непосредственные обязанности и обладал сильным броском. Регулярно играл за юниорские и молодежные сборные России, выигрывал медали чемпионатов мира. Всю недолгую карьеру провел в Ярославле за исключением короткой командировки в Новокузнецк.

Михаил Баландин, 31 год

Начинал профессиональную карьеру именно в Ярославле, но в основном составе не закрепился. Вернулся в «Локомотив» в 2011 году в статусе сложившегося мастера, одного из лучших защитников оборонительного плана и дважды бронзового призера чемпионата страны (2003, 2004).

Роберт Дитрих, 25 лет

Родился в Казахстане, выступал за сборную Германии, куда вскоре после рождения Роберта уехала его семья. Имел российский паспорт, поэтому не считался в «Локомотиве» легионером, но не успел провести за команду ни одного матча.

Марат Калимулин, 23 года

Воспитанник тольяттинской «Лады». Перешел в «Локомотив» за год до трагедии.

Карел Рахунек, 32 года

Защитник с великолепными атакующими навыками. В предыдущем сезоне стал третьим бомбардиром команды (46 очков, а с учетом плей-офф — 59). Регулярно вызывался в сборную Чехии. В ее составе стал чемпионом мира (2010) и бронзовым призером мирового первенства (2011).

Руслан Салей, 36 лет

В середине 1990-х уехал из Белоруссии за океан и пробился в НХЛ через низшие лиги. Стабильно играл в основе «Анахайма», «Флориды», «Колорадо» и «Детройта». Являлся игроком добротного среднего уровня, капитаном белорусской сборной. Для «Локомотива» приход Салея, безусловно, был усилением.

Карлис Скрастиньш, 37 лет

Еще один опытный защитник, перешедший, как и Салей, в «Локомотив» в межсезонье. Провел схожую с белорусом карьеру. Был капитаном сборной Латвии, основным игроком «Нэшвилла», «Колорадо», «Флориды» и «Далласа».

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Павел Траханов, 33 года

Еще один защитник, пополнивший «Локомотив» в межсезонье. Перешел из «Атланта», который весной 2011-го обыграл ярославскую команду в полуфинале Кубка Гагарина.

Юрий Урычев, 20 лет

В январе 2011 года стал чемпионом мира среди молодежи. В предстоящем сезоне должен был стать стабильным игроком основного состава «Локомотива». Не мог играть в пяти первых матчах чемпионата из-за дисквалификации, но все-таки полетел в Минск поддержать партнеров.

Максим Шувалов, 18 лет

В предыдущем сезоне стал основным игроком молодежной команды «Локомотива». Самый юный хоккеист разбившейся команды.

Нападающие.

Александр Галимов, 26 лет

Воспитанник «Локомотива», прошел путь от фарм-клуба до одного из лидеров основного состава. Единственный выживший в день катастрофы. Был доставлен в больницу, где скончался 12 сентября.

Александр Васюнов, 23 года

В 2011 году вернулся в родной Ярославль после трех сезонов, проведенных в США. Васюнов пытался пробиться в НХЛ, но закрепиться в основе «Нью-Джерси» не смог.

Йозеф Вашичек, 30 лет

Мощный чешский центральный нападающий, чемпион мира 2005 года. Успел отыграть за «Локомотив» три сезона, в ходе которых показал отличную результативность (135 очков в 166 матчах регулярных чемпионатов, 50 балов за 54 встречи в плей-офф) при надежных действиях в обороне.

Павол Демитра, 36 лет

Легенда словацкого хоккея. Участник трех олимпиад, шести чемпионатов мира (в 2003 года выиграл бронзу) и двух Кубков мира. Сделал хорошую карьеру в НХЛ — в течение 10 сезонов забрасывал не менее 20 шайб. Номер «38», под которым выступал нападающий, изъят из обращения в сборной Словакии. После сенсационного завоевания серебряных медалей на чемпионате мира 2012 года, капитан словаков Здено Хара вышел на церемонию награждения в свитере с фамилией Демитры.

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Александр Калянин, 23 года

Начинал карьеру в Челябинске, но в 2005 году перешел в «Локомотив». В предыдущем сезоне стал игроком основного состава и одним из лидеров, получил приглашение в сборную. От Калянина ждали дальнейшего прогресса.

Андрей Кирюхин, 24 года

Еще один воспитанник ярославского хоккея, прошедший путь с самых низов до основы. Кирюхин прибавлял с каждым сезоном и чемпионат, предшествовавший трагедии, закончил десятым бомбардиром команды.

Никита Клюкин, 21 год

Клюкин шел по дороге Галимова и Кирюхина, начал стабильно играть за первую команду. Являлся чемпионом мира среди юниоров и бронзовым медалистом молодежного мирового первенства.

Ян Марек, 31 год

Одна из главных звезд российского чемпионата, где чешский нападающий выступал с 2006 года. Регулярно играл за сборную на чемпионатах мира (2010 — золото, 2011 — бронза). Чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» (2007). Перешел в «Локомотив» незадолго до авиакатастрофы из «Атланта», с которым выиграл серебряные медали.

Сергей Остапчук, 21 год

Воспитаннику «Спартака» прочили большое будущее, но переход из детского хоккея во взрослый давался нападающему не так просто. Остапчук провел примерно половину матчей за «Локомотив» в предыдущем сезоне.

Павел Снурницын, 19 лет

В сезоне 2010/11 стал четвертым бомбардиром молодежной команды, за основной состав «Локомотива» не успел провести ни одного матча.

Даниил Собченко, 20 лет

Как и Урычев, в январе 2011-го выиграл молодежный чемпионат мира. Собченко стал пятым по набранным очкам (4+3). Он уступил Владимиру Тарасенко, Евгению Кузнецова и Дмитрию Орлову, но опередил Артемия Панарина. На уровне КХЛ его карьера только начиналась и могла сложиться ярко.

Иван Ткаченко, 31 год

Ткаченко пробивался в состав родного клуба пять лет. Зато после первого же сезона в основе «Локомотива» получил приглашение в сборную и стал серебряным призером чемпионата мира 2002 года. После этого нападающий стабильно играл на высоком уровне и считался один из лучших хоккеистов КХЛ. По два раза выиграл медали всех достоинств чемпионата России. Капитан разбившегося состава. Непублично занимался благотворительностью, помогая детям с тяжелыми заболеваниями.

Геннадий Чурилов, 24 года

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» раскрылся именно в Ярославле. Чурилов прибавлял сезоном за сезоном и к 24 годам стал одним из лучших центрфорвардов чемпионата.

Артем Ярчук, 21 год

Дебютировал в КХЛ за год до трагедии — 11 сентября 2010-го. В тот день «Локомотив» открывал чемпионат выездной игрой с минским «Динамо». Именно в Минск и именно на стартовый матч сезона направлялась команда и 7 сентября 2011 года. Воспитанник ярославского хоккея Ярчук имел возможность пойти по пути некоторых одноклубников, но успел сыграть за основной состав только 17 матчей.

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