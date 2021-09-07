Кого потерял мир хоккея. 10 лет крушению самолета с «Локомотивом»

Весной и летом 2011 года руководство «Локомотива» провело качественную работу по усилению состава. И без того мощный подбор игроков, основу которого составляли воспитанники ярославского хоккея и звездные легионеры, укрепили шведский вратарь Стефан Лив, опытные защитники из Белоруссии и Латвии Руслан Салей и Карлис Скрастиньш, чешский нападающий Ян Марек и другие. Тот «Локомотив» считался едва ли не самым сильным в истории и назывался одним из основных претендентов на чемпионство. В предыдущем сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата России.
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Тренеры
Брэд Маккриммон, главный тренер, 52 года
Выступал в НХЛ на позиции защитника почти 20 лет. После завершения карьеры стал тренером. Работал ассистентом в «Айлендерс», «Калгари», «Атланте» и «Детройте». Возглавил «Локомотив» в конце мая 2011 года.
Александр Карповцев, помощник, 41 год
Один из самых известных российских защитников, золотой (1993) и бронзовый (2005) призер чемпионатов мира. Много лет играл в НХЛ, завершал карьеру в России. Также на родине начал работать тренером.
Игорь Королев, помощник, 41 год
Играл вместе с Карповцевым за «Динамо», «Торонто», «Чикаго» и «Локомотиве» на позиции центрального нападающего. Пересекался с Маккриммоном в «Финиксе». Завершил карьеру в 2010 году в Ярославле. За день до авиакатастрофы справил 41-й день рождения.
Вратари
Участник шести чемпионатов мира в составе сборной Швеции, на которых выиграл четыре медали (золото, серебро, две бронзы). В 2006 году стал победителем Олимпиады, сыграв в Турине один матч. Перешел в «Локомотив» в 2011 году.
Один из самых надежных вратарей российского чемпионата в 1990-е и 2000-е годы. Перешел в «Локомотив» на закате карьеры — по ходу сезона, который предшествовал трагедии.
Защитники
Виталий Аникеенко, 24 года
Мощный защитник, который хорошо выполнял непосредственные обязанности и обладал сильным броском. Регулярно играл за юниорские и молодежные сборные России, выигрывал медали чемпионатов мира. Всю недолгую карьеру провел в Ярославле за исключением короткой командировки в Новокузнецк.
Начинал профессиональную карьеру именно в Ярославле, но в основном составе не закрепился. Вернулся в «Локомотив» в 2011 году в статусе сложившегося мастера, одного из лучших защитников оборонительного плана и дважды бронзового призера чемпионата страны (2003, 2004).
Родился в Казахстане, выступал за сборную Германии, куда вскоре после рождения Роберта уехала его семья. Имел российский паспорт, поэтому не считался в «Локомотиве» легионером, но не успел провести за команду ни одного матча.
Воспитанник тольяттинской «Лады». Перешел в «Локомотив» за год до трагедии.
Защитник с великолепными атакующими навыками. В предыдущем сезоне стал третьим бомбардиром команды (46 очков, а с учетом плей-офф — 59). Регулярно вызывался в сборную Чехии. В ее составе стал чемпионом мира (2010) и бронзовым призером мирового первенства (2011).
В середине 1990-х уехал из Белоруссии за океан и пробился в НХЛ через низшие лиги. Стабильно играл в основе «Анахайма», «Флориды», «Колорадо» и «Детройта». Являлся игроком добротного среднего уровня, капитаном белорусской сборной. Для «Локомотива» приход Салея, безусловно, был усилением.
Карлис Скрастиньш, 37 лет
Еще один опытный защитник, перешедший, как и Салей, в «Локомотив» в межсезонье. Провел схожую с белорусом карьеру. Был капитаном сборной Латвии, основным игроком «Нэшвилла», «Колорадо», «Флориды» и «Далласа».
Еще один защитник, пополнивший «Локомотив» в межсезонье. Перешел из «Атланта», который весной 2011-го обыграл ярославскую команду в полуфинале Кубка Гагарина.
В январе 2011 года стал чемпионом мира среди молодежи. В предстоящем сезоне должен был стать стабильным игроком основного состава «Локомотива». Не мог играть в пяти первых матчах чемпионата из-за дисквалификации, но все-таки полетел в Минск поддержать партнеров.
В предыдущем сезоне стал основным игроком молодежной команды «Локомотива». Самый юный хоккеист разбившейся команды.
Нападающие.
Александр Галимов, 26 лет
Воспитанник «Локомотива», прошел путь от фарм-клуба до одного из лидеров основного состава. Единственный выживший в день катастрофы. Был доставлен в больницу, где скончался 12 сентября.
Александр Васюнов, 23 года
В 2011 году вернулся в родной Ярославль после трех сезонов, проведенных в США. Васюнов пытался пробиться в НХЛ, но закрепиться в основе «Нью-Джерси» не смог.
Мощный чешский центральный нападающий, чемпион мира 2005 года. Успел отыграть за «Локомотив» три сезона, в ходе которых показал отличную результативность (135 очков в 166 матчах регулярных чемпионатов, 50 балов за 54 встречи в плей-офф) при надежных действиях в обороне.
Легенда словацкого хоккея. Участник трех олимпиад, шести чемпионатов мира (в 2003 года выиграл бронзу) и двух Кубков мира. Сделал хорошую карьеру в НХЛ — в течение 10 сезонов забрасывал не менее 20 шайб. Номер «38», под которым выступал нападающий, изъят из обращения в сборной Словакии. После сенсационного завоевания серебряных медалей на чемпионате мира 2012 года, капитан словаков Здено Хара вышел на церемонию награждения в свитере с фамилией Демитры.
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Александр Калянин, 23 года
Начинал карьеру в Челябинске, но в 2005 году перешел в «Локомотив». В предыдущем сезоне стал игроком основного состава и одним из лидеров, получил приглашение в сборную. От Калянина ждали дальнейшего прогресса.
Еще один воспитанник ярославского хоккея, прошедший путь с самых низов до основы. Кирюхин прибавлял с каждым сезоном и чемпионат, предшествовавший трагедии, закончил десятым бомбардиром команды.
Клюкин шел по дороге Галимова и Кирюхина, начал стабильно играть за первую команду. Являлся чемпионом мира среди юниоров и бронзовым медалистом молодежного мирового первенства.
Одна из главных звезд российского чемпионата, где чешский нападающий выступал с 2006 года. Регулярно играл за сборную на чемпионатах мира (2010 — золото, 2011 — бронза). Чемпион России в составе магнитогорского «Металлурга» (2007). Перешел в «Локомотив» незадолго до авиакатастрофы из «Атланта», с которым выиграл серебряные медали.
Воспитаннику «Спартака» прочили большое будущее, но переход из детского хоккея во взрослый давался нападающему не так просто. Остапчук провел примерно половину матчей за «Локомотив» в предыдущем сезоне.
В сезоне 2010/11 стал четвертым бомбардиром молодежной команды, за основной состав «Локомотива» не успел провести ни одного матча.
Как и Урычев, в январе 2011-го выиграл молодежный чемпионат мира. Собченко стал пятым по набранным очкам (4+3). Он уступил Владимиру Тарасенко, Евгению Кузнецова и Дмитрию Орлову, но опередил Артемия Панарина. На уровне КХЛ его карьера только начиналась и могла сложиться ярко.
Ткаченко пробивался в состав родного клуба пять лет. Зато после первого же сезона в основе «Локомотива» получил приглашение в сборную и стал серебряным призером чемпионата мира 2002 года. После этого нападающий стабильно играл на высоком уровне и считался один из лучших хоккеистов КХЛ. По два раза выиграл медали всех достоинств чемпионата России. Капитан разбившегося состава. Непублично занимался благотворительностью, помогая детям с тяжелыми заболеваниями.
Геннадий Чурилов, 24 года
Воспитанник магнитогорского «Металлурга» раскрылся именно в Ярославле. Чурилов прибавлял сезоном за сезоном и к 24 годам стал одним из лучших центрфорвардов чемпионата.
Дебютировал в КХЛ за год до трагедии — 11 сентября 2010-го. В тот день «Локомотив» открывал чемпионат выездной игрой с минским «Динамо». Именно в Минск и именно на стартовый матч сезона направлялась команда и 7 сентября 2011 года. Воспитанник ярославского хоккея Ярчук имел возможность пойти по пути некоторых одноклубников, но успел сыграть за основной состав только 17 матчей.