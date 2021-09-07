«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» в день 10-летия авиакатастрофы под Ярославлем

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 3:4 в день 10-летия катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда «Локомотива». На матче присутствовало 4 879 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тэйлор Бек (6-я, 58-я минуты), Илья Шинкевич (14) и Кирилл Воронин (43). У «Локомотива» отличились Рушан Рафиков (27), Павел Красковский (31) и Максим Шалунов (52). Гости играли в форме образца сезона-2011/12.

Перед матчем в честь погибших членов команды «Локомотив» на арене прошла церемония памяти. На кубе и специальном экране клуб показал ролик, в котором собрал кадры со всех мероприятий, прошедших в этот день. Затем на льду появились юные хоккеисты клуба с флагами стран, игроки и тренеры из которых погибли в катастрофе, на языках всех этих стран прозвучали слова «Вечная память». В конце церемонии память игроков почтили минутой молчания, которая прошла под саксофонную мелодию, все болельщики держали в руках «свечи памяти».

«Локомотив» впервые после катастрофы провел матч 7 сентября. До сезона-2018/19 КХЛ не проводила игр в этот день, до текущего сезона на 7 сентября не выпадали матчи «Локомотива».

Ранее во вторник на месте трагедии в поселке Туношна прошла церемония, посвященная 10-летию катастрофы. В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент КХЛ Алексей Морозов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство клуба «Локомотив». Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского «Локомотива» чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного «Динамо». Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Турнирное положение

«Локомотив» с 3 очками в трех матчах занимает восьмое место в Западной конференции, минское «Динамо», набравшее 4 очка в трех играх, располагается на четвертой строчке. Следующий матч «Локомотив» проведет 10 сентября в гостях против московского ЦСКА. В этот же день «Динамо» в Минске сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».