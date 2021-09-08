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11:55 (мск), источник: Прессбол

Кирилл Воронин: Цель минского «Динамо» — играть в агрессивный, атакующий хоккей

Нападающий минского «Динамо» Кирилл Воронин поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» и рассказал, какие эмоции испытал, играя против родной команды в десятую годовщину гибели хоккеистов «железнодорожников».

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Источник: РИА "Новости"

— Считаю, первый период мы начали очень активно, с прессингом, поэтому удалось забросить две шайбы. Затем во второй двадцатиминутке ослабили хватку, чем «Локомотив» и воспользовался. Они перешли в давление и тоже забросили две шайбы. В третьем периоде обе команды играли с оглядкой на свои ворота. Мы забили и получили сразу же в ответ. В конце матча удалось воспользоваться численным преимуществом, чтобы добиться нужного результата.

— Не случайно просили ответить именно вас на эти вопросы. Для вас это тоже особенная игра. В перерыве матча вы сказали, что болельщикам решать нужны ли такие игры. Как у вас с эмоциями от атмосферы, не придавила ли она вас перед матчем? Показалось, что «Локомотив» немножко всё-таки придавили…

— В первым периоде было заметно, что ярославцы катались будто в тумане. Я, наверное, тоже где-то старался первый период играть не беря это в голову. С помощью партнеров это давалось полегче. Ты просто выходишь на игру и стараешься об этом не думать. Это же все происходило, поэтому внутри переживания и мысли оставались. Приходится с собой бороться в такие моменты.

— Насколько вы считаете достойным результат в четыре очка из шести возможных на протяжении всей гостевой серии?

— В первом матче полкоманды приехало из сборной, поэтому многие не успели вкатиться и притереться друг к другу. Матч с московским «Динамо» получился очень скомканным, но в Череповце мы резко сплотились. Хотим показывать тот хоккей, который был в том сезоне, ту систему, которую дает главный тренер. Наша цель — играть в агрессивный, атакующий хоккей. Думаю, что на этом выезде мы приближаемся к той задаче, которую поставили себе в плане игры, — приводит слова игрока официальный сайт «зубров».

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