Кирилл Воронин: Цель минского «Динамо» — играть в агрессивный, атакующий хоккей

— Считаю, первый период мы начали очень активно, с прессингом, поэтому удалось забросить две шайбы. Затем во второй двадцатиминутке ослабили хватку, чем «Локомотив» и воспользовался. Они перешли в давление и тоже забросили две шайбы. В третьем периоде обе команды играли с оглядкой на свои ворота. Мы забили и получили сразу же в ответ. В конце матча удалось воспользоваться численным преимуществом, чтобы добиться нужного результата.

— Не случайно просили ответить именно вас на эти вопросы. Для вас это тоже особенная игра. В перерыве матча вы сказали, что болельщикам решать нужны ли такие игры. Как у вас с эмоциями от атмосферы, не придавила ли она вас перед матчем? Показалось, что «Локомотив» немножко всё-таки придавили…

— В первым периоде было заметно, что ярославцы катались будто в тумане. Я, наверное, тоже где-то старался первый период играть не беря это в голову. С помощью партнеров это давалось полегче. Ты просто выходишь на игру и стараешься об этом не думать. Это же все происходило, поэтому внутри переживания и мысли оставались. Приходится с собой бороться в такие моменты.

— Насколько вы считаете достойным результат в четыре очка из шести возможных на протяжении всей гостевой серии?