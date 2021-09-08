Тренер «Ак Барса» о матче с ЦСКА: Нужна уверенность в своих силах

«Рисунок игры, который мы хотели видеть, прослеживался. Но, как сказал Квартальнов на последней пресс-конференции, после первого периода с “Куньлунем” фарт куда-то ушел. Фортуну спугнуть легко, а вот вернуть потом тяжело. С “Торпедо” первый же бросок соперника стал результативным, в меньшинстве до ворот дошло всего три броска, а пропустили два гола. Зато у чужих ворот — по ленточке, под конек, под шнурок…», — констатировал он.

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 2, 8.09.2021, 19:00 Ак Барс 1 ЦСКА 2 ОТ

В связи с этим Зубов заметил, что команде нужно вернуть уверенность в себе. «Поэтому сейчас нужна уверенность. Уверенность в своих силах, в партнере. Так потихоньку должно складываться. Все должны помогать, выходить и работать: и защитники, и вратари, и нападающие. Сейчас любой положительный результат пойдет на пользу», — подчеркнул специалист.

Причем сделать это можно только через работу, добавил тренер. «Да. Пацаны работают, но что-то ушло. Это надо найти. Поэтому пересмотрели некоторые моменты, пообщались и персонально, и коллективно. Все всё понимают, никто не равнодушен. Все понимают, что от нас ждут большего, а не двух поражений в трех играх. Поэтому мы в долгу перед болельщиками, будем исправляться», — сказал он.