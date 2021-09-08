Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
32
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14Карпин начал с нулей
19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» одержал первую победу в сезоне, «Амур» проиграл в четвертый раз подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Амур».

Барыс
АмурКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

На 2-й минуте матча Кёртис Валк с передачи Никиты Михайлиса вывел казахстанскую команду вперёд. На 6-й минуте Алихан Асетов после паса Дмитрия Гуркова укрепил преимущество «Барыса».

На старте второго периода Аркадий Шестаков с передачи Кирилла Савицкого забросил третью шайбу в ворота Патрика Бартошака. Это было сделано в меньшинстве. Через 17 секунд Глеб Зырянов, реализовав большинство, отыграл один гол. На последней минуте матча Владимир Галузин сократил счёт до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 12 сентября в Хабаровске сыграет с московским «Динамо». «Барыс» 11 сентября примет «Спартак».

Барыс
3:2
2:0, 1:1, 0:1
Амур
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клубы АПЛ лишились бразильцев. У «Сити» сыграет третий вратарь
Польша — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Ваши заявления оскорбительны
Пять клубов АПЛ оспорят решение ФИФА о бразильских игроках
Девушка-боксер из России: Хабибу давно пора уходить от сексизма
«Ак Барс» дома в овертайме уступил ЦСКА
Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь