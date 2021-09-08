Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
32
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14Карпин начал с нулей
21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс».

Ак Барс
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс"
Читайте также
«Барыс» одержал первую победу в сезоне, «Амур» проиграл в четвертый раз подряд

Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 29-й минуте матча Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд. Ему ассистировал нападающий Артём Галимов. На 54-й минуте армейцы убежали в контратаку, казанцы не доиграли на возврате, позволив Антону Слепышеву от правого борта прострелить на дальнюю штангу, откуда Матвей Гуськов переправил шайбу в ворота. Победную шайбу в овертайме забросил Клас Дальбек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Подольске сыграет с «Витязем». ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Обе встречи состоятся 10 сентября.

Ак Барс
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
ЦСКА
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клубы АПЛ лишились бразильцев. У «Сити» сыграет третий вратарь
Польша — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Ваши заявления оскорбительны
Пять клубов АПЛ оспорят решение ФИФА о бразильских игроках
Девушка-боксер из России: Хабибу давно пора уходить от сексизма
Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь