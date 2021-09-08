«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию СКА

Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 11-й минуте Алексей Макеев в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперёд после грубой ошибки на выходе Александра Самонова. На 16-й минуте форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в собственные ворота, гол записали на Брукса Мэйсека.

На 25-й минуте «Автомобилист» забил в третий раз усилиями Стефана Да Косты. На 29-й минуте Фредрик Хендемарк, реализовав большинство, отыграл одну шайбу.

На 45-й минуте Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Райан Спунер забил четвёртый гол в ворота СКА.