Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
16
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
24
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
32
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14Карпин начал с нулей
22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию СКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл СКА.

СКА
АвтомобилистКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Читайте также
«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив ЦСКА

На 11-й минуте Алексей Макеев в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперёд после грубой ошибки на выходе Александра Самонова. На 16-й минуте форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в собственные ворота, гол записали на Брукса Мэйсека.

На 25-й минуте «Автомобилист» забил в третий раз усилиями Стефана Да Косты. На 29-й минуте Фредрик Хендемарк, реализовав большинство, отыграл одну шайбу.

На 45-й минуте Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Райан Спунер забил четвёртый гол в ворота СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 сентября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Автомобилист» 10 сентября встретится в Минске с местным «Динамо».

СКА
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Автомобилист
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Клубы АПЛ лишились бразильцев. У «Сити» сыграет третий вратарь
Польша — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022
«ПСЖ» — главе Ла Лиги Тебасу: Ваши заявления оскорбительны
Пять клубов АПЛ оспорят решение ФИФА о бразильских игроках
Девушка-боксер из России: Хабибу давно пора уходить от сексизма
«Ак Барс» дома в овертайме уступил ЦСКА
Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь