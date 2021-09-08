Московское «Динамо» забросило пять шайб «Авангарду», нанеся омичам первое поражение в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард».
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард».
Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На последней минуте первого периода Вадим Шипачёв, реализовав двойное большинство с передачи Вячеслава Войнова, вывел москвичей вперёд.
На старте второго игрового отрезка Арсений Грицюк сравнял счёт. На 24-й минуте Шипачёв оформил дубль. На 34-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу в ворота Шимона Грубеца, ассист на счету Шипачёва. На последней минуте периода Сергей Толчинский отыграл один гол.
В конце матча по шайбе забросили Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 12 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Авангард» 11 сентября примет финский «Йокерит».