Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Йокерит
56
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Сибирь
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Спартак
21
Хоккей. КХЛ
10.09
Металлург Мг
Адмирал
Хоккей. КХЛ
10.09
Северсталь
Трактор
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Спартак»

Сегодня, 9 сентября, «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

Салават Юлаев
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Читайте также
Московское «Динамо» забросило пять шайб «Авангарду», нанеся омичам первое поражение в сезоне

Счёт в матче на 11-й минуте открыл нападающий «Спартака» Сергей Широков, воспользовавшись провалом обороны «Салавата» и замкнув атаку. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.

Ответную шайбу на 27-й минуте забил защитник хозяев Андрей Зубарев, прострелив от левого борта на дальнюю штангу, откуда шайба залетела в ворота после рикошета от клюшки защитника «Спартака» Тихонова. Авторы голевой передачи — Евгений Бирюков и Джефф Плэтт.

На 40-й минуте вперёд уфимцев вывел форвард Сергей Шмелёв после передач от Александра Кадейкина и Павла Коледова.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую подряд победу в нынешнем сезоне КХЛ, для «Спартака» это поражение стало первым в регулярном чемпионате-2021/2022.

В следующем матче уфимцы в субботу, 11 сентября, сыграют дома с «Нефтехимиком». Начало — в 14:30 мск. «Спартак» в этот же день в гостях встретится с «Барысом». Стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

Салават Юлаев
2:1
0:1, 2:0, 0:0
Спартак
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
На «Матч ТВ» больше не будет РПЛ? Это вполне реально
Сборная Англии обвинила Глика в расизме. Польша всё отрицает
Роналду: Не отдыхать приехал. Буду важным игроком «МЮ» 3-4 года
Стали известны причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА
УЕФА пригрозил бойкотом Чемпионата мира в формате раз в два года
Евгений Малкин пропустит начало нового сезона НХЛ
Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь