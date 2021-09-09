«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне, обыграв «Спартак»

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Счёт в матче на 11-й минуте открыл нападающий «Спартака» Сергей Широков, воспользовавшись провалом обороны «Салавата» и замкнув атаку. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Йори Лехтеря.

Ответную шайбу на 27-й минуте забил защитник хозяев Андрей Зубарев, прострелив от левого борта на дальнюю штангу, откуда шайба залетела в ворота после рикошета от клюшки защитника «Спартака» Тихонова. Авторы голевой передачи — Евгений Бирюков и Джефф Плэтт.

На 40-й минуте вперёд уфимцев вывел форвард Сергей Шмелёв после передач от Александра Кадейкина и Павла Коледова.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую подряд победу в нынешнем сезоне КХЛ, для «Спартака» это поражение стало первым в регулярном чемпионате-2021/2022.