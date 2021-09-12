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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Амур».

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" Москва

Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

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На 13-й секунде матча Станислав Галиев вывел «Динамо» вперёд. На 7-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. На 13-й минуте Николай Чебыкин забросил вторую шайбу бело-голубых в матче.

На старте второго периода Владимир Бутузов вновь сравнял счёт. В середине игрового отрезка Никита Новиков вывел «Динамо» вперёд в третий раз в матче.

На старте третьего периода Эрик О’Делл укрепил преимущество москвичей. На 50-й минуте Чебыкин оформил дубль. Через пять минут форвард оформил хет-трик.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 14 сентября в Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Амур» 15 сентября примет череповецкую «Северсталь».

Амур
2:6
1:2, 1:1, 0:3
Динамо М
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