Московское «Динамо» крупно обыграло «Амур». У Чебыкина — хет-трик, у Войнова — три ассиста

Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 13-й секунде матча Станислав Галиев вывел «Динамо» вперёд. На 7-й минуте Александр Шаров сравнял счёт. На 13-й минуте Николай Чебыкин забросил вторую шайбу бело-голубых в матче.

На старте второго периода Владимир Бутузов вновь сравнял счёт. В середине игрового отрезка Никита Новиков вывел «Динамо» вперёд в третий раз в матче.

На старте третьего периода Эрик О’Делл укрепил преимущество москвичей. На 50-й минуте Чебыкин оформил дубль. Через пять минут форвард оформил хет-трик.