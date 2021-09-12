Минское «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

С первых минут встречи тренерский штаб минчан сделал ставку на атакующий, коллективный хоккей и Бобков без работы не сидел, то и дело вступая в игру. Казанцы также не собирались отсиживаться в обороне, угрожая воротам Алексея Колосова. Однако оба голкипера ошибок не допускали. Впрочем, на последней минуте стартового периода «зубрам» удалось заставить капитулировать Игоря Бобкова.

После удаления Кристиана Хенкеля за подножку минчане вышли вперед благодаря броску Мальте Стремвалля, которому ассистировал Марио Кемпе.

Во втором периоде из-за грубой игры Стивена Кэмпфера, нанесшего незадолго до перерыва колющий удар клюшкой Роману Горбунову, «Ак Барс» на пять минут оказался в меньшинстве. Кроме того, американец получил дисциплинарный штраф до конца матча и пять минут на скамейке штрафников провел Артур Бровкин.

Впрочем, гости грамотно играли в меньшинстве, стараясь держать соперников подальше от ворот. Шайба преимущественно гостила в средней зоне. Когда же доходило до бросков, выручал Игорь Бобков. Таким образом, «зубры» не смогли использовать свое численное преимущество. Своего рода расплата за столь благодушное настроение наступила на 28-й минуте матча. В сутолке у ворот динамовцев Александр Бурмистров отказался расторопнее всех на пятаке у ворот Алексея Колосова.

Практически тут же казанцы закрепили успех. Динамовец Якуб Крейчик покинул лед за задержку соперника и Дмитрий Кагарлицкий на 29- й минуте вывел «Ак Барс» вперед, сыграв в касание после передачи Николая Коваленко. Минчане ответили опасными моментами в исполнении Тайлера Граоваца и Тэйлора Бека. Однако шайба упорно не шла в ворота «барсов».

В третьем периоде динамовцы пытались навязать свою игру гостям. До поры до времени они внимательно действовали в обороне, не позволяя хозяевам льда создавать остроту у своих ворот. Немалую угрозу таили контраатаки казанцев.

Впрочем, Владимир Алистров сумел найти брешь и сравнял счет на 47-й минуте встречи броском с колена. Ассистировали форварду команды Крэйга Вудкрофта Павел Варфоломеев и Дмитрий Дерябин.

Воодушевившись взятием ворот казанцев белорусская дружина продолжила искать счастья в атаке, активно действуя у ворот соперников. На 55-й минуте «Динамо» силами Мальте Стремвалля, оформившего головой дубль после мастерской передачи Лукаса Бенгтссона вышло вперед. Воспользовавшись замешательством в рядах соперников на 56-й минуте также второй раз в матче отличился Владимир Алистров, который подловил ошибку Романа Рукавишникова и хладнокровно наказал казанцев за провал в обороне.