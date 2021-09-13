Победил рак, терял 20 кг и вернулся в хоккей спустя 2,5 года. Мурыгин остановил базовый клуб сборной России

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Год назад хоккейный мир поразила история Алексея Мурыгина. Вратарь, который свой последний матч провел 24 января 2019 года, откровенно рассказал о том, где пропадал все это время. Пока все думали, что уже не молодой голкипер просто не может найти себе новый клуб, а то и вовсе завершил карьеру, он героически боролся с тяжелой болезнью. У Мурыгина обнаружили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Было принято решение проходить лечение в Германии. Немецкие врачи предложили два варианта лечения. Мурыгин выбрал хирургическое вмешательство. В планах была сложная восьмичасовая операция, с тремя бригадами врачей. Ему должны были рассекать лицо: от подбородка до шеи и потом до уха.

Однако перед самой операцией стало известно, что она невозможна, так как опухоль выросла и «обвила» сонную артерию. Оставался вариант пройти лучевую терапию и химиотерапию.

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«В первый год, пока шло восстановление, мне было не до льда и не до зала. За радость было на седьмой-восьмой этаж подняться без одышки. Я за полтора месяца потерял 20 килограмм: ни жира, ни мышц. Мне трудно было поднять обыкновенную 15-килограммовую сумку. Так что поначалу я занимался только лечебной физкультурой. Приседал, выпрыгивал, поднимал гантели по 5 килограмм», — рассказывал Мурыгин в интервью KHL.ru.

И вот, этим летом Мурыгин вернулся в хоккей! Но поехал он не в родной Хабаровск, а в Нижний Новгород. «Амур» от своего воспитанника открестился еще тогда, когда ему потребовалось лечение. Мурыгин открыто не обвиняет хабаровское руководство, но определенно обижен на клуб. Тогда как «Торпедо» протянуло руку 34-летнему спортсмену. Сначала Алексею предложили пробный контракт, а затем и полноценный. Накануне он провел в КХЛ первый матч после двух с половиной лет отсутствия.

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До того, как в Нижний Новгород пожаловал СКА, Мурыгин играл за «Торпедо» только на предсезонке. Его дебют пришелся на матч против московского «Динамо». В регулярке ветеран трижды страховал Алексея Тихомирова, но на лед не выходил. Встречу с гостями из Питера он также начал на лавке. Но сначала он вышел на замену уже на 17-й секунде. Правда, провел на льду около трех минут. За это время «Торпедо» даже открыло счет. После чего Мурыгин вернулся на лавку, а снова вышел после второго перерыва.

«Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. И Тихомиров, и Мурыгин, который более двух лет не играл в КХЛ. Что с Тихомировым случилось после второго периода, пока не знаю. Скорее всего, плохое самочувствие», — сказал Дэвид Немировски на послематчевой пресс-конференции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTuxnKPMwXk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTuxnKPMwXk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTuxnKPMwXk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб «Торпедо» (@hctorpedo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Голкиперы «Торпедо» и правда сыграли добротно. Тихомиров пусть и пропустил дважды, внес весомый вклад в победу нижегородцев над некогда базовым клубом сборной России. Мурыгин, в свою очередь, и вовсе сыграл на ноль! Он отразил все десять бросков, нанесенных по его воротам. Именно на его плечи выпала нагрузка в решающий момент матча. Целый период СКА пытался отыграться и увести матч в овертайм, но подопечным Валерия Брагина это не удалось.

Изначально казалось, что Мурыгин приходит в «Торпедо» на роль третьего вратаря. Опытный голкипер должен был стать своего рода наставником для самого молодого в лиге тандема Тихомиров — Кочетков. Однако после того как лучший вратарь МЧМ-2019 с треском провалил первый матч сезона против «Витязя», акции Мурыгина поднялись. Кто знает, быть может, возвращение Алексея после такой серьезной болезни — это не просто победа над своим организмом, а начало чего-то большого и нового?