Победил рак, терял 20 кг и вернулся в хоккей спустя 2,5 года. Мурыгин остановил базовый клуб сборной России
Вышел на замену и не пропустил от СКА.
Вышел на замену и не пропустил от СКА.
Год назад хоккейный мир поразила история Алексея Мурыгина. Вратарь, который свой последний матч провел 24 января 2019 года, откровенно рассказал о том, где пропадал все это время. Пока все думали, что уже не молодой голкипер просто не может найти себе новый клуб, а то и вовсе завершил карьеру, он героически боролся с тяжелой болезнью. У Мурыгина обнаружили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.
Было принято решение проходить лечение в Германии. Немецкие врачи предложили два варианта лечения. Мурыгин выбрал хирургическое вмешательство. В планах была сложная восьмичасовая операция, с тремя бригадами врачей. Ему должны были рассекать лицо: от подбородка до шеи и потом до уха.
Однако перед самой операцией стало известно, что она невозможна, так как опухоль выросла и «обвила» сонную артерию. Оставался вариант пройти лучевую терапию и химиотерапию.
«В первый год, пока шло восстановление, мне было не до льда и не до зала. За радость было на седьмой-восьмой этаж подняться без одышки. Я за полтора месяца потерял 20 килограмм: ни жира, ни мышц. Мне трудно было поднять обыкновенную 15-килограммовую сумку. Так что поначалу я занимался только лечебной физкультурой. Приседал, выпрыгивал, поднимал гантели по 5 килограмм», — рассказывал Мурыгин в интервью KHL.ru.
И вот, этим летом Мурыгин вернулся в хоккей! Но поехал он не в родной Хабаровск, а в Нижний Новгород. «Амур» от своего воспитанника открестился еще тогда, когда ему потребовалось лечение. Мурыгин открыто не обвиняет хабаровское руководство, но определенно обижен на клуб. Тогда как «Торпедо» протянуло руку 34-летнему спортсмену. Сначала Алексею предложили пробный контракт, а затем и полноценный. Накануне он провел в КХЛ первый матч после двух с половиной лет отсутствия.
До того, как в Нижний Новгород пожаловал СКА, Мурыгин играл за «Торпедо» только на предсезонке. Его дебют пришелся на матч против московского «Динамо». В регулярке ветеран трижды страховал Алексея Тихомирова, но на лед не выходил. Встречу с гостями из Питера он также начал на лавке. Но сначала он вышел на замену уже на 17-й секунде. Правда, провел на льду около трех минут. За это время «Торпедо» даже открыло счет. После чего Мурыгин вернулся на лавку, а снова вышел после второго перерыва.
«Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. И Тихомиров, и Мурыгин, который более двух лет не играл в КХЛ. Что с Тихомировым случилось после второго периода, пока не знаю. Скорее всего, плохое самочувствие», — сказал Дэвид Немировски на послематчевой пресс-конференции.
Голкиперы «Торпедо» и правда сыграли добротно. Тихомиров пусть и пропустил дважды, внес весомый вклад в победу нижегородцев над некогда базовым клубом сборной России. Мурыгин, в свою очередь, и вовсе сыграл на ноль! Он отразил все десять бросков, нанесенных по его воротам. Именно на его плечи выпала нагрузка в решающий момент матча. Целый период СКА пытался отыграться и увести матч в овертайм, но подопечным Валерия Брагина это не удалось.
Изначально казалось, что Мурыгин приходит в «Торпедо» на роль третьего вратаря. Опытный голкипер должен был стать своего рода наставником для самого молодого в лиге тандема Тихомиров — Кочетков. Однако после того как лучший вратарь МЧМ-2019 с треском провалил первый матч сезона против «Витязя», акции Мурыгина поднялись. Кто знает, быть может, возвращение Алексея после такой серьезной болезни — это не просто победа над своим организмом, а начало чего-то большого и нового?
Дмитрий Ерыкалов