КХЛ отчиталась о прибыли в 2,8 млрд рублей

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Совет директоров КХЛ прошел в понедельник в Москве. Главной темой заседания была финансовая отчетность лиги. По словам Морозова, КХЛ «закончила с прибылью седьмой год подряд». По итогам позапрошлого сезона общий объем доходов равнялся 2,68 млрд руб. По результатам прошлого — 2,8 млрд руб.

«Основной объем выручки составили доходы от партнеров и рекламодателей, который выше планового показателя на 6%, — уточнили в пресс-службе. — Доходы от реализации телевизионных и беттинг прав выше планового показателя на 5%, также произошел рост поступлений от телеканалов КХЛ. Показатели от прочих операционных доходов — за счет долгосрочных фиксированных контрактов — выше плановых».

Ранее Морозов в интервью РБК заявлял, что КХЛ намерена распределить между клубами 505 млн руб.

Совет директоров утвердил эту цифру, ставшую рекордной (по итогам позапрошлого сезона распределили 466 млн руб). Глава лиги уточнил, что больше всех получил чемпион «Авангард» — 63,5 млн руб. На втором месте финалист ЦСКА — 63,3. Третий — «Йокерит» — 53,8.

Деньги будут выплачены до 30 сентября текущего года. Размер выплаты зависит от спортивных результатов и спроса на показ матчей конкретного клуба.

Членам совета директоров доложили, что КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) продлили договор о делегировании лиге прав на проведения чемпионата России до 30 апреля 2025 года. Размер вознаграждения за права увеличен в связи с инфляцией, заявили в пресс-службе.

Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября и продлится до 1 марта. В турнире принимают участие 24 команды, которые разделены на две конференции. По восемь лучших клубов выйдут во второй этап соревнования плей-офф, где будут определены медалисты чемпионата России и обладатель Кубка Гагарина.