«Динамо» победило «Адмирал». Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

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В конце первого тайма Вячеслав Ушенин открыл счет и вывел хозяев вперед. Однако сразу после первого перерыва Дмитрий Рашевский счет сравнял. Хоккеист набирает очки в пятом матче подряд. Нападающий Марк Верба в середине второго тайма вновь выпел клуб из Приморского края вперед. В третьей двадцатиминутке гол Станислава Галиева снова позволил гостям догнать хозяев в счете. А спустя три минуты Дмитрий Рашевский вывел москвичей вперед.

В эпизодах со вторым и третьим голом «Динамо» ассистентом выступил Вадим Шипачев. Шипачев стал лучшим ассистентом в истории лиги: у него 510 передач, он обошел Сергея Мозякина с 509 ассистами. Шипачев набирает очки в пятом матче подряд.

В концовке матча Марк Верба вновь сравнял счет, однако это не помогло «Адмиралу» перевести игру в овертайм. Николай Чебыкин на 59-й минуте принес «Динамо» победу. Гол Вадима Шипачева в пустые ворота «Адмирала» лишь закрепил итоговый результат. Теперь на счету Шипачева 752 очка в КХЛ.