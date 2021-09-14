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15:37 (мск), источник: Матч ТВ

«Динамо» победило «Адмирал». Шипачев стал лучшим ассистентом в истории КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ владивостокский «Адмирал» принимал московское «Динамо». Поединок завершился со счетом 5:3.

Динамо М
Адмирал
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Источник: РИА "Новости"
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В конце первого тайма Вячеслав Ушенин открыл счет и вывел хозяев вперед. Однако сразу после первого перерыва Дмитрий Рашевский счет сравнял. Хоккеист набирает очки в пятом матче подряд. Нападающий Марк Верба в середине второго тайма вновь выпел клуб из Приморского края вперед. В третьей двадцатиминутке гол Станислава Галиева снова позволил гостям догнать хозяев в счете. А спустя три минуты Дмитрий Рашевский вывел москвичей вперед.

В эпизодах со вторым и третьим голом «Динамо» ассистентом выступил Вадим Шипачев. Шипачев стал лучшим ассистентом в истории лиги: у него 510 передач, он обошел Сергея Мозякина с 509 ассистами. Шипачев набирает очки в пятом матче подряд.

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В концовке матча Марк Верба вновь сравнял счет, однако это не помогло «Адмиралу» перевести игру в овертайм. Николай Чебыкин на 59-й минуте принес «Динамо» победу. Гол Вадима Шипачева в пустые ворота «Адмирала» лишь закрепил итоговый результат. Теперь на счету Шипачева 752 очка в КХЛ.

В следующем матче «Адмирал» дома сыграет с «Северсталью», «Динамо» же в Новосибирске проведет матч против «Сибири». «Динамо» после 5 стартовых матчей занимает 1-е место в Западной конференции КХЛ с 10 очками, «Адмирал» после 6 игр имеет 3 очка, у него 10-я строчка на Востоке. КХЛ.

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