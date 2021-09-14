Китайцы возьмут и уедут на сборы прямо в разгар сезона КХЛ. Это неуважение к лиге и подстава для других клубов

Когда только появились слухи о том, что китайские игроки «Куньлуня» с конца декабря сядут на сборы и начнут готовиться к домашней Олимпиаде, верить в это не хотелось. Казалось бы, в КХЛ многое пошло на поправку. Нет ярко выраженных фаворитов, растет молодежь, в плане медиа-активности клубы все больше и больше проявляют активность. И тут такое бельмо не репутации.

Об этом можно было забыть как минимум до того самого декабря. Но тут кулуарные разговоры подтвердил президент лиги. Ни много ни мало. После заявления Алексея Морозова, которое он сделал для ТАСС, сомнений не осталось. Но вопросы остались.

Мы знаем, что они поедут туда раньше, готовиться. У нас дозаявка закрывается в конце декабря, поэтому у них будет время. Сейчас сложно сказать, кто поедет в сборную, но мы с руководством «Куньлуня» находимся на связи, знаем об этой проблеме. Да, придут новички, другая команда, которой нужно время сыграться, но я думаю, что они найдут хороших игроков, может быть, из Северной Америки. Мы будем следить за этой ситуацией. Они должны заявить новых игроков до 27 декабря. Правила одинаковые для всех. Алексей Морозов президент КХЛ

Для начала надо четко понимать, что сама идея создания «Куньлуня» держится на Олимпийских играх, которые доверено проводить Китаю. Участие в КХЛ — это и возможность подготовить и наиграть кандидатов в сборную по хоккею. По крайней мере, так казалось, когда проект только-только запускался. На какое-то время менеджмент «драконов» отошел от линии партии, но непосредственно перед олимпийским сезонов в Поднебесной схватились за голову.

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По легенде жесткий курс на подготовку сборников руководство «Куньлуня» взяло не само, и даже не по воле китайского Минспорта. Якобы хозяев Олимпиады схватили за горло представители МОК. Понимая, насколько безнадежной может оказаться сборная Китая, и каким позором обернутся игры с США и Канадой, организаторы нажали на китайские спортивные власти. Так или иначе, с влиянием МОК или без него, «Куньлунь» вновь стал командой, где нет места легионерам без китайского гражданства или хоть какого-то шанса сыграть в феврале в Пекине.

Казалось бы, ну и черт с ним. Играйте, готовьтесь. Да, «Куньлунь» ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Не доехал до Мытищ топовый по европейским тренер Кари Ялонен и несколько его финских соотечественников из числа действующих игроков. Не смогли «драконы» подписать словацкого вратаря Юлиуса Гудачека. Многих «местных» игроков пришлось вернуть, несмотря на то, что они целиком пропускали целый сезон. «Куньлунь» слепили из того, что было, а то, что было — обыграло «Ак Барс» и забило пять шайб мощному «Йокериту».

И тут выясняется, что китайцам одного участия в сильнейшей лиге Европы мало. Им нужен свой предолимпийский сбор. Куда длиннее, чем у сборной России. Хотя независимые СМИ и эксперты, а также руководители некоторых клубов КХЛ, критикуют месячную паузу в чемпионате на время Олимпийских игр. Наши азиатские соседи пошли дальше и решили сесть на базу более чем за месяц до старта хоккейного турнира. Напомним, что он пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. «Куньлунь» прекратит существование в своем прежнем виде еще до Нового года.

Во-первых, налицо неуважение китайцев к нашей лиге. Они играют в КХЛ шестой год, и должны были понять, какого уровня здесь хоккей. Не устраивает? Welcome в Азиатскую лигу (пока она еще проводилась) или любой другой чемпионат Европы.

Но если принять за аксиому, что КХЛ — лига, подходящая для того, чтобы худо-бедно подготовить команду к домашним Играм, уважайте ее. Разве сбор, хоть месячный, хоть полугодовой, заменит игры против СКА, «Трактора» и «Локомотива»? А ведь среди прочих в январе «драконам» уготованы и такие соперники.

То самое неуважение к КХЛ кроется не только в том, что китайское спортивное правительство не верит, что через игры сможет подготовиться к Олимпиаде. Тем самым нарушается спортивный принцип в лиге. Пока основной состав будет тренироваться, а заменять их будет не пойми кто, «Куньлунь» сыграет с «Торпедо» и «Северсталью» — командами, которые почти наверняка будут до последнего бороться за плей-офф на Западе. У их соперников, например, «Спартака» или «Витязя», обязательно возникнет вопрос: почему одни играют против сыгранного и мощного по именам состава, а другим достается «сладкий пирожочек»?

О последнем, конечно, должна озаботиться лига. Как минимум проговорить эту проблему с руководством «Куньлуня». Но если смотреть правде в глаза, реальных рычагов у КХЛ нет. Любая команда вправе разогнать один состав и набрать другой, если уложится в срок — 27 ноября. Можно даже не расторгать контракты. Достаточно просто перевести временно ненужных игроков в фарм-клуб. Такая возможность есть и у китайского клуба. Взять комплектование «Куньлуня» под ручное управление — значит создать опасный прецедент. Нужно хотя бы создавать видимость, что все равны.

Обезопасить себя от таких имиджевых неприятностей КХЛ могла бы, пойди на сокращение заявки. Об этом журналисты лиге твердят давно: ограничьте заявку, сделайте чуть более жесткими правила перемещения между командами одной вертикали. Эта мера должна идти в связке с введением жесткого потолка зарплат. И «Куньлунь» с его планами — далеко не первый порочный пример. Пионером был СКА, который переводил легионеров (Давид Рундблад) и опытных игроков (Антон Белов) на двусторонние контракты, но де-факто все они были при главной команде. По итогу в хоккейном Питере наблюдалась беспрецедентная скамейка запасных.

Сейчас, по ходу чемпионата, на такие меры пойти нереально. Да и в целом, чтобы идти на подобные меры, время не самое подходящее. Вы же помните, как еще год назад, коронавирус выкашивал целые команды, а вместо привычных составов приходилось выпускать толпы молодежи. Пока мы полностью не победили ковид, ослаблять вожжи нельзя. А значит, у «Куньлуня» есть все легальные механизмы для того, чтобы под одной вывеской заиграть два состава. Нечто подобное они уже проделывали прошлой весной, когда в ожидании застрявших на границе легионеров затыкали дыры русскими ребятами на просмотровых контрактах.

В Пекин уедет большая часть состава, так как все, кто сейчас играют за «Куньлунь», являются кандидатами в сборную. Даже россиянин Александр Лазушин.

Мы, конечно, не знаем, кого позовут в славный китайский город Мы-ты-щи, когда основа «Куньлуня» сядет на сборы. Может, это будут лучшие игроки Европы или те, кто не прошел кастинг в НХЛ? Но мы готовимся к худшему, и ничего хорошего от временщиков не ждем. Тем более, что даже в клубе до конца не понимают, кто их всех будет тренировать.

Увы, но подобное в КХЛ будет происходить до тех пор, пока разные клубы находятся в лиге на разных условиях. За одних замолвили словечко в администрации президента, за других — спонсор, кто-то нужен ради видимости союзного государства, а кто-то — для перекачки газа в соседнюю страну с миллиардным населением. Пока одни создают проекты уровня НХЛ, другие жадно осваивают средства. На этом фоне то, что кого-то сдерживает лимит на легионеров, а кого-то нет, уже как-то не удивляет.