СКА после двух подряд поражений в КХЛ обыграл «Спартак»
В Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
СКА
СпартакКХЛ: таблица и календарь
В Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
Шайбу в составе армейцев забрасывали Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.
СКА одержал первую победу после двух подряд поражений в регулярке. Ранее петербургский клуб уступил «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).
После 6 стартовых матчей КХЛ армейцы занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 8 очков. Красно-белые с такими же показателями идут на 2-й строчке Запада.