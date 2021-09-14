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14 сентября, источник: Sport24

СКА после двух подряд поражений в КХЛ обыграл «Спартак»

В Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:0.

СКА
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Источник: РИА "Новости"

Шайбу в составе армейцев забрасывали Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

СКА одержал первую победу после двух подряд поражений в регулярке. Ранее петербургский клуб уступил «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

После 6 стартовых матчей КХЛ армейцы занимают 5-е место в Западной конференции, набрав 8 очков. Красно-белые с такими же показателями идут на 2-й строчке Запада.

Спартак
0:2
0:0, 0:2, 0:0
СКА
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