«Барыс» отыгрался с 0:2 против ЦСКА и одержал вторую победу в новом сезоне КХЛ
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса в Москве встречались с местным ЦСКА. Этот матч стал для казахстанской команды первым выездным в новом сезоне и завершился выигрышем со счетом 6:3.
В первом периоде всего за две минуты «Барыс» пропустил от соперника две шайбы. Сначала на 11-й в большинстве отличился Никита Нестеров. А затем на 13-й Антон Слепышев.
Кертис Волк, которому ассистировали Эрик Мартинссон и Якоб Лилья, сократил отставание в середине второго периода.
Разгромным для ЦСКА получилось начало третьего периода. Всего за четыре минуты хоккеисты «Барыса» забили трижды.
Едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, как свою первую шайбу за «Барыс» забросил новичок Якоб Берглунд с передачи Кирилла Савицкого, сделав 2:2.
А затем капитан Даррен Диц чуть больше чем за минуту оформил дубль, дважды ему ассистировал Никита Михайлис и один раз Савицкий.
Хозяева не стали долго отходить от провала и попытались тут же вернуться в игру. Сразу же после дубля Дица за толчок клюшкой был удален Берглунд и Матвей Гуськов успешно реализовал большинство.
Но «Барыс» не собирался упускать победу. На 51-й минуте Алихан Асетов в пятый раз зажег за воротами хозяев красную лампочку. Вторая голевая передача на счету Мартинссона, который разыграл ее с другим новичком команды Олле Альсингом.
А завершил разгром ЦСКА уже на последней минуте матча Лилья, забивший в пустые ворота.
Отметим, что за ЦСКА в этом матче играл экс-хоккеист «Барыса» и натурализованный защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.
Для «Барыса» эта победа стала второй в пяти матчах нынешней «регулярки». Следующую игру команда проведет также на выезде — 16 сентября в Риге против местного «Динамо».