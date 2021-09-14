Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14.09
Витязь
Трактор
34
Хоккей. КХЛ
14.09
Динамо Р
Торпедо
21
Хоккей. КХЛ
14.09
Куньлунь
Автомобилист
15
Хоккей. КХЛ
14.09
Сочи
Ак Барс
Б
23
Хоккей. КХЛ
14.09
Спартак
СКА
02
Хоккей. КХЛ
14.09
ЦСКА
Барыс
36
Хоккей. КХЛ
14.09
Йокерит
Локомотив
20
Все события
Фоторепортажи
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
14 сентября, источник: Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с 0:2 против ЦСКА и одержал вторую победу в новом сезоне КХЛ

ХК «Барыс» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подопечные Юрия Михайлиса в Москве встречались с местным ЦСКА. Этот матч стал для казахстанской команды первым выездным в новом сезоне и завершился выигрышем со счетом 6:3.

В первом периоде всего за две минуты «Барыс» пропустил от соперника две шайбы. Сначала на 11-й в большинстве отличился Никита Нестеров. А затем на 13-й Антон Слепышев.

Кертис Волк, которому ассистировали Эрик Мартинссон и Якоб Лилья, сократил отставание в середине второго периода.

Разгромным для ЦСКА получилось начало третьего периода. Всего за четыре минуты хоккеисты «Барыса» забили трижды.

Едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, как свою первую шайбу за «Барыс» забросил новичок Якоб Берглунд с передачи Кирилла Савицкого, сделав 2:2.

А затем капитан Даррен Диц чуть больше чем за минуту оформил дубль, дважды ему ассистировал Никита Михайлис и один раз Савицкий.

Хозяева не стали долго отходить от провала и попытались тут же вернуться в игру. Сразу же после дубля Дица за толчок клюшкой был удален Берглунд и Матвей Гуськов успешно реализовал большинство.

Но «Барыс» не собирался упускать победу. На 51-й минуте Алихан Асетов в пятый раз зажег за воротами хозяев красную лампочку. Вторая голевая передача на счету Мартинссона, который разыграл ее с другим новичком команды Олле Альсингом.

А завершил разгром ЦСКА уже на последней минуте матча Лилья, забивший в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что за ЦСКА в этом матче играл экс-хоккеист «Барыса» и натурализованный защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.

Для «Барыса» эта победа стала второй в пяти матчах нынешней «регулярки». Следующую игру команда проведет также на выезде — 16 сентября в Риге против местного «Динамо».

ЦСКА
3:6
2:0, 0:1, 1:5
Барыс
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл
«Бавария» второй раз подряд разгромила «Барселону» в ЛЧ
Роналду снова забил! А «Ман Юнайтед» проиграл из-за Лингарда
«Трансфер русского надо расследовать» Кокорин бесит итальянцев
СКА после двух подряд поражений в КХЛ обыграл «Спартак»
«Ювентус» выиграл первый матч после ухода Роналду
Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь