«Барыс» отыгрался с 0:2 против ЦСКА и одержал вторую победу в новом сезоне КХЛ

Подопечные Юрия Михайлиса в Москве встречались с местным ЦСКА. Этот матч стал для казахстанской команды первым выездным в новом сезоне и завершился выигрышем со счетом 6:3.

В первом периоде всего за две минуты «Барыс» пропустил от соперника две шайбы. Сначала на 11-й в большинстве отличился Никита Нестеров. А затем на 13-й Антон Слепышев.

Кертис Волк, которому ассистировали Эрик Мартинссон и Якоб Лилья, сократил отставание в середине второго периода.

Разгромным для ЦСКА получилось начало третьего периода. Всего за четыре минуты хоккеисты «Барыса» забили трижды.

Едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, как свою первую шайбу за «Барыс» забросил новичок Якоб Берглунд с передачи Кирилла Савицкого, сделав 2:2.

А затем капитан Даррен Диц чуть больше чем за минуту оформил дубль, дважды ему ассистировал Никита Михайлис и один раз Савицкий.

Хозяева не стали долго отходить от провала и попытались тут же вернуться в игру. Сразу же после дубля Дица за толчок клюшкой был удален Берглунд и Матвей Гуськов успешно реализовал большинство.

Но «Барыс» не собирался упускать победу. На 51-й минуте Алихан Асетов в пятый раз зажег за воротами хозяев красную лампочку. Вторая голевая передача на счету Мартинссона, который разыграл ее с другим новичком команды Олле Альсингом.

А завершил разгром ЦСКА уже на последней минуте матча Лилья, забивший в пустые ворота.

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_15b84bdeb8ed9da1eb0749e31cbf0f06_hd/q791625/e8de725c4040ce147fa0d46c91b06aab/4787325915?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что за ЦСКА в этом матче играл экс-хоккеист «Барыса» и натурализованный защитник сборной Казахстана Виктор Сведберг.