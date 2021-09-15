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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с ЦСКА

Хоккейный клуб «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с московским ЦСКА в рамках КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 6:3 в пользу казахстанского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Барыса» эта победа стала второй в пяти матчах нынешней «регулярки». Следующую игру команда проведет также на выезде — 16 сентября в Риге против местного «Динамо».

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ЦСКА
3:6
2:0, 0:1, 1:5
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