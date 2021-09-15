«Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с ЦСКА
Хоккейный клуб «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с московским ЦСКА в рамках КХЛ, сообщают Vesti.kz.
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Хоккейный клуб «Барыс» показал видео своей победной раздевалки после матча с московским ЦСКА в рамках КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 6:3 в пользу казахстанского клуба.
Для «Барыса» эта победа стала второй в пяти матчах нынешней «регулярки». Следующую игру команда проведет также на выезде — 16 сентября в Риге против местного «Динамо».