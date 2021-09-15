«Барыс» показал видео из победной раздевалки после матча с ЦСКА

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 6:3 в пользу казахстанского клуба.

Для «Барыса» эта победа стала второй в пяти матчах нынешней «регулярки». Следующую игру команда проведет также на выезде — 16 сентября в Риге против местного «Динамо».