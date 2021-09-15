«Авангард» потерпел третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге

ТАСС, 15 сентября. Действующий обладатель Кубка Гагарина омский «Авангард» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Карри (12-я минута), Никита Коростелев (20), Семен Кошелев (33), Анатолий Никонцев (37), Андрей Чибисов (40), Максим Карпов (50) и Николай Голдобин (58). У проигравших отличились Иван Телегин (2), Петер Цегларик (18), Корбэн Найт (32) и Алексей Береглазов (35).

За «Авангард» первый матч провел олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Телегин, перешедший летом из армейского клуба. После шестой пропущенной шайбы вратарь «Авангарда» Шимон Грубец был заменен на Василия Демченко.

«Авангард» потерпел третье поражение подряд. В двух предыдущих матчах команда из Омска уступила московскому «Динамо» (2:5) и «Йокериту» (2:3). «Авангард» набрал шесть очков в шести матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. 17 сентября подопечные Боба Хартли на выезде сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом». «Металлург» одержал третью победу подряд и с 10 очками занимает второе место в Восточной конференции. В следующем матче команда из Магнитогорска 18 сентября примет хабаровский «Амур».