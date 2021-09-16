«Авангард» привез Кубок Гагарина в Омск на четыре дня

«Как и обещал Боб Хартли — Кубок Гагарина в Омске! С 16 по 19 сентября главный хоккейный трофей континента будет выставлен в МЕГЕ — напротив центрального входа внутри здания, — говорится в сообщении клуба. — Все желающие смогут сделать фото с кубком. И эти снимки будут особенными, потому что мы приготовили для вас настоящий сюрприз, связанный с теми самыми высокими технологиями, о которых говорил наш главный тренер перед презентацией команды».