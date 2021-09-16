Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд со старта КХЛ, побив клубный рекорд

ТАСС, 16 сентября. Московское «Динамо» на выезде обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:4 и одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в Новосибирске посетили 3 140 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Станислав Галиев (20-я и 38-я минуты), Вячеслав Войнов (21), Николай Чебыкин (26) и Олег Зайцев (44). У «Сибири» отличились Илья Морозов (49), Александр Шаров (53), Никита Сетдиков (57) и Денис Бодров (59).

<iframe referrerpolicy='no-referrer-when-downgrade' frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_90de2f8f5bb28407aabf1eb3556b44cf_hd/q792121/bd50514c0a37e79276f76f2c1ae8aa99/4787480301?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» одержало шестую победу подряд со старта регулярного чемпионата, обновив клубный рекорд по этому показателю. В сезонах-2013/14 и 2016/17 бело-голубые выиграли пять первых матчей подряд. Капитан «Динамо» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи, он набирает очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 7 заброшенных шайб и 7 голевых передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

Войнов забросил первую шайбу в официальных матчах за «Динамо». 20 мая стало известно, что Войнов подписал двухлетний контракт с «Динамо». До этого он играл за омский «Авангард» в сезоне-2019/20, прошлый сезон хоккеист полностью пропустил. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина.