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18:38 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало шестую победу подряд со старта КХЛ, побив клубный рекорд

Столичная команда обыграла в гостях «Сибирь» со счетом 5:4.

Динамо М
СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 сентября. Московское «Динамо» на выезде обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 5:4 и одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в Новосибирске посетили 3 140 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Станислав Галиев (20-я и 38-я минуты), Вячеслав Войнов (21), Николай Чебыкин (26) и Олег Зайцев (44). У «Сибири» отличились Илья Морозов (49), Александр Шаров (53), Никита Сетдиков (57) и Денис Бодров (59).

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«Динамо» одержало шестую победу подряд со старта регулярного чемпионата, обновив клубный рекорд по этому показателю. В сезонах-2013/14 и 2016/17 бело-голубые выиграли пять первых матчей подряд. Капитан «Динамо» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи, он набирает очки во всех играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. На счету форварда 7 заброшенных шайб и 7 голевых передач, он является лучшим бомбардиром турнира.

Войнов забросил первую шайбу в официальных матчах за «Динамо». 20 мая стало известно, что Войнов подписал двухлетний контракт с «Динамо». До этого он играл за омский «Авангард» в сезоне-2019/20, прошлый сезон хоккеист полностью пропустил. Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина.

«Динамо» набрало 12 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 21 сентября примут рижское «Динамо». «Сибирь» набрала три очка после шести матчей и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. В следующей встрече команда из Новосибирска 20 сентября дома сыграет с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Сибирь
4:5
0:1, 0:3, 4:1
Динамо М
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