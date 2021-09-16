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16 сентября, источник: ТАСС

Хет-трик Плотникова принес ЦСКА победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы победили со счетом 5:3.

ЦСКА
СпартакКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта «Мегаспорт».

Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Плотников (22, 34 и 60-я минуты), Лукас Валльмарк (33) и Сергей Андронов (54). У «Спартака» отличились Илья Талалуев (36, 42) и Александр Хохлачев (50).

Спартак
3:5
0:0, 1:3, 2:2
ЦСКА
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