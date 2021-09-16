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16 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Рижское «Динамо» победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» дома обыграли казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Фрэнк Коррадо (13-я минута), Себастьян Веннстрём (13) и Эмиль Пуарье (44). У гостей отличились Джо Морроу (53) и Никита Михайлис (60).

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо Р
3:2
2:0, 0:0, 1:2
Барыс
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