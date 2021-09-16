Рижское «Динамо» победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в столице Латвии, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Фрэнк Коррадо (13-я минута), Себастьян Веннстрём (13) и Эмиль Пуарье (44). У гостей отличились Джо Морроу (53) и Никита Михайлис (60).