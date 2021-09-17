Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ
16.09
Спартак
ЦСКА
35
Хоккей. КХЛ
16.09
Сочи
СКА
02
Хоккей. КХЛ
16.09
Динамо Р
Барыс
32
Хоккей. КХЛ
18.09
Амур
Металлург
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
15:25 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» одержал первую победу после возвращения в КХЛ

ТАСС, 17 сентября. Владивостокский «Адмирал» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Саюстов (27-я минута), Дмитрий Лугин (32), Евгений Грачев (46) и Либор Шулак (56). У «Северстали» отличился Йоонас Няттинен (50).

К матчу с «Северсталью» подопечные Александра Андриевского подходили с серией из шести поражений. «Адмирал» летом вернулся в состав участников КХЛ, пропустив сезон из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

«Адмирал» набрал пять очков в семи матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» идет на последней, 12-й строчке Западной конференции, имея в активе пять очков.

В следующем матче «Адмирал» 20 сентября примет магнитогорский «Металлург», а «Северсталь» днем позднее дома сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».

Читайте также
Адмирал
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Северсталь
 Татьяна Тарасова: Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Голод – главная надежда на еврокубковые очки. «Локо» это показал
Черчесов прокомментировал старт «Спартака» в Лиге Европы
Овечкину – 36! Чего он успеет добиться до конца карьеры?
Игроки «Шерифа» получат миллион евро за победу над «Шахтером»
«Реал» показал изумрудно-зеленую третью форму (фото)
Единая лига ВТБ назвала бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других клубов
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь