«Адмирал» одержал первую победу после возвращения в КХЛ
ТАСС, 17 сентября. Владивостокский «Адмирал» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 сентября. Владивостокский «Адмирал» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Саюстов (27-я минута), Дмитрий Лугин (32), Евгений Грачев (46) и Либор Шулак (56). У «Северстали» отличился Йоонас Няттинен (50).
К матчу с «Северсталью» подопечные Александра Андриевского подходили с серией из шести поражений. «Адмирал» летом вернулся в состав участников КХЛ, пропустив сезон из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.
«Адмирал» набрал пять очков в семи матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» идет на последней, 12-й строчке Западной конференции, имея в активе пять очков.
В следующем матче «Адмирал» 20 сентября примет магнитогорский «Металлург», а «Северсталь» днем позднее дома сыграет против уфимского «Салавата Юлаева».