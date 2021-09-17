«Адмирал» одержал первую победу после возвращения в КХЛ

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В составе «Адмирала» шайбы забросили Дмитрий Саюстов (27-я минута), Дмитрий Лугин (32), Евгений Грачев (46) и Либор Шулак (56). У «Северстали» отличился Йоонас Няттинен (50).

К матчу с «Северсталью» подопечные Александра Андриевского подходили с серией из шести поражений. «Адмирал» летом вернулся в состав участников КХЛ, пропустив сезон из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

«Адмирал» набрал пять очков в семи матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» идет на последней, 12-й строчке Западной конференции, имея в активе пять очков.