«Авангард» прервал серию из трех поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

На 17-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, вывел «Авангард» вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Наиль Якупов. На старте второго периода Николай Прохоркин увеличил преимущество «ястребов». На 45-й минуте Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Иван Телегин забил третий гол в ворота Дмитрия Шикина.