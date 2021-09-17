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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» прервал серию из трех поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Автомобилист
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Источник: Официальный сайт ХК "Авангард"

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист».

На 17-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, вывел «Авангард» вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Наиль Якупов. На старте второго периода Николай Прохоркин увеличил преимущество «ястребов». На 45-й минуте Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Иван Телегин забил третий гол в ворота Дмитрия Шикина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Автомобилист» 19 сентября в Екатеринбурге примет столичный ЦСКА.

Автомобилист
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Авангард
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