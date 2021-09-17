«Авангард» прервал серию из трех поражений, обыграв в гостях «Автомобилист»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Автомобилист».
На 17-й минуте Сергей Толчинский, реализовав численное большинство, вывел «Авангард» вперёд. Очки за результативные передачи получили Корбан Найт и Наиль Якупов. На старте второго периода Николай Прохоркин увеличил преимущество «ястребов». На 45-й минуте Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Иван Телегин забил третий гол в ворота Дмитрия Шикина.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 21 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Автомобилист» 19 сентября в Екатеринбурге примет столичный ЦСКА.